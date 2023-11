Milan in difficoltà, Cardinale corre ai ripari: accelerata decisiva!

La società rossonera inizia a guardarsi intorno, potrebbe esserci un incontro al vertice per cercare di cambiare marcia.

Il Milan nelle ultime gare è in visibile sofferenza. Stefano Pioli sembra non avere buona presa sulle redini dei rossoneri che, in campo, non hanno una precisa sistemazione tattica, tantomeno mentale. Ora la società inizia a pensare sui possibili scenari per riportare in vita l’animo rossonero. Al centro della probabile rivoluzione potrebbe esserci Zlatan Ibrahimovic.

Milan, ritorno di fiamma?

Gerry Cardinale adesso vuole prendere in mano la situazione e donare, nuovamente, un leader al Milan.

Idea di gioco e rabbia agonistica. Queste le due caratteristiche che, più di tutte, stanno mancando al Milan nelle ultime partite giocate. Le colpe sono da dividersi a metà tra il lavoro svolto dal mister Pioli e da ciò che la squadra mette in campo.

Cardinale adesso vuole riportare, in modo concreto, Zlatan Ibrahimovic a Milano. Da quando ha detto addio al calcio giocato Ibra non ha mai nascosto un ritorno, in veste diversa, al Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti i prossimi giorni potrebbero essere quelli adatti per un incontro tra Ibra e società rossonera per discutere di un possibile ruolo dello svedese all’interno del Milan.

Una possibile data può già essere quella del 7/11 dove il Milan affronterà il PSG in casa e sarà presente la dirigenza a Milano, pronta quindi a nuovi incontri.