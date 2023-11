Milan, Italiano pronto a beffare i rossoneri: vicino il ritorno in Serie A

La sfida tra Milan e Fiorentina sarà doppia. Non solo il 25 novembre a San Siro, ma anche sul fronte mercato Pioli e Italiano si scontrano.

Stefano Pioli e Vincenzo Italiano si incamminano verso al doppia sfida. In una, ovviamente, si parlerà di campo. Le luci di San Siro si accenderanno subito dopo la sosta e verrà ospitata la formazione viola. Un Milan acciaccato e quasi decimato che deve riscattare un periodo nero visto che in campionato non vince da inizio ottobre dalla sfida contro il Genoa. Il diavolo deve riscattarsi. Si passa sia dal campo, che dal mercato. Chance per Jovic? L’ex viola è chiamato a sbloccarsi vista l’assenza di Giroud per due giornate.

Cardinale, Ibrahimovic, Moncada. Inizia a prender corpo lo zoccolo duro del Milan? Zlatan prende tempo e alza le richieste. La dirigenza rossonera può prendere una svolta e può lavorare con una personalità in più sul mercato, e vorremmo anche ricordare, che personalità. Il mercato rossonero dovrà prendere una strada precisa, vista l’ultima telenovela che ha riguardato il ruolo di vice Giroud. Ora nel mirino c’è il reparto difensivo che trema dalle possibili cessioni di Maignan e Theo, ai necessari innesti come centrali visti gli infortuni.

La sfida nella sfida tra Pioli e Italiano

Il reparto difensivo rossonero ha bisogno di una svolta e questa potrebbe voler dire calpestare le orme dei viola. La Fiorentina di Vincenzo Italiano a giugno potrebbe prendere un difensore, visto che comunque quest’anno qualcosa è cambiato ma i viola dietro fanno ancora fatica. A riportare la mossa di mercato è Il Corriere Fiorentino.

Fiorentina e Milan si starebbero dando battaglia su due profili ex Serie A. Il primo sarebbe quello di Jakub Kiwior, ex Spezia e ora giocatore dell’Arsenal. Il secondo nome porta alla pista Arthur Theate, nazionale belga con un passato recente in quel di Bologna, poi acquistato dal Rennes una stagione fa per una cifra intorno ai 18 milioni di euro.

Due situazioni complicate viste comunque le richieste alte dei rispettivi club. La Fiorentina osserva questi due profili per coprire le lacune difensive, ma occhio al Milan. Il diavolo in questo momento necessita di una spinta in più in un reparto colmo di ripetuti infortuni tra Kalulu, Pellegrino e Kjaer. Una mossa a gennaio può risultare difficile, ma nel mercato mai dire mai.

Il Milan è costretto a programmare il proprio futuro prendendo giocatori forti, giovani e con qualche esperienza europea alle spalle. Ecco perché i due profili di Kiwior e Theate sono interessanti. La partita nella partita sta per arrivare, non solo il 25 novembre a San Siro, ma a livello dirigenziale si gioca già da tempo.