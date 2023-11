Milan-Krunic, cessione a gennaio? Il club ha deciso

Rade Krunic potrebbe salutare il Milan in vista del mercato di gennaio. Il club rossonero sta valutando la cessione.

Il Milan potrebbe essere pronto a dire addio a Rade Krunic, nel prossimo mercato di gennaio. Dopo diverse stagioni con la maglia rossonera, sembra che il centrocampista bosniaco sia sulla lista dei possibili partenti, suscitando speculazioni e interesse da parte di altre squadre. Secondo fonti vicine al club milanese, la società sta valutando seriamente la possibilità di cedere Krunic durante la finestra di trasferimento invernale.

Nonostante sia stato un elemento importante nel centrocampo rossonero, sembra che il Milan sia pronto a considerare offerte per il giocatore ex Empoli. Le voci riguardanti la sua possibile partenza si sono intensificate, con la società rossonera che sembra aperta a trattative per il trasferimento di Krunic.

Il destino del giocatore sembra ora essere legato a un interesse concreto da parte di una squadra estera, la quale sembra intenzionata a fare uno sforzo economico significativo per garantirsi le prestazioni del centrocampista. Al momento, il futuro di Krunic rimane avvolto nel mistero, ma l’idea della sua possibile cessione potrebbe rappresentare un punto di svolta nell’attività di mercato del Milan durante la finestra di trasferimento invernale.

Krunic ai saluti: spunta una

Il calciomercato invernale si avvicina e il Milan si trova di fronte a una serie di voci che circolano riguardo al futuro del centrocampista Rade Krunic. Secondo quanto riportato da fonti autorevoli come Tuttosport, il Fenerbahce sembra intenzionato a ritornare alla carica per il giocatore bosniaco, già oggetto del loro interesse durante la scorsa estate.

Il Milan, però, ha mostrato di avere una posizione netta e ferma in merito: Krunic è considerato incedibile, a meno di un’offerta che possa definirsi “fuori mercato”. Questa decisione sembra essere motivata principalmente dalla prospettiva della possibile convocazione di Ismael Bennacer per la Coppa d’Africa. Il Milan non intende privarsi di un elemento così cruciale e consolidato nel proprio reparto centrale del campo.

Rade Krunic ha dimostrato costanza e versatilità, emergendo come una pedina significativa nella squadra rossonera sotto la guida di Stefano Pioli. Il suo contributo in campo è stato riconosciuto come determinante, sia nella fase difensiva che in quella offensiva, confermando così la sua importanza nel progetto tattico del Milan.

Nonostante l’interesse persistente del Fenerbahce, sembra che il Milan abbia tracciato una linea chiara riguardo al futuro di Krunic. Tuttavia, il club turco potrebbe ancora tentare di persuadere la società rossonera con un’offerta allettante, soprattutto considerando il contesto di mercato in evoluzione.

La dirigenza milanista sembra essere consapevole del valore di Krunic e della sua integrazione nel sistema di gioco attuale. Questo lascia intendere che solo un’offerta al di sopra delle aspettative potrebbe spingere il Milan a riesaminare la sua posizione, anche se attualmente sembra remota questa eventualità.

Con l’apertura del mercato invernale imminente, il destino di Rade Krunic resta uno dei temi più discussi tra i rossoneri, con il Milan che mantiene salda la propria volontà di conservare un giocatore di rilievo per il prosieguo della stagione. L’attenzione ora si sposta sulla scelta definitiva del Fenerbahce e su eventuali nuovi sviluppi nel mercato che potrebbero influenzare la situazione di Krunic.