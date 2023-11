Milan, l’affare sfuma? Assalto totale, la Premier piomba sul calciatore

Affare a rischio per il Milan che pregustava già l’ennesimo colpo di mercato. Sirene inglesi sull’obiettivo rossonero

Non può mancare il Milan dalla lista delle squadre più rinnovate di questa stagione. Un restyling a tutto tondo quello effettuato in estate da Furlani e Moncada, che hanno portato in rossonero ben dieci nuovi tesserati.

Una campagna acquisti che ha esaltato l’intera piazza, creando un ambiente spumeggiante e frizzante. Tant’è che l’avvio stagionale è stato piuttosto prorompente, tra quantità di gol e vittorie. Un leggero declino c’è stato in queste ultime partite in cui sono mancati i risultati ed anche un po’ di prestazione, dove spesso è apparsa una squadra passiva.

Una squadra competitiva ma a cui manca probabilmente una rosa con riserve all’altezza con troppe volte Pioli in difficoltà a causa delle riserve e dei problemi fisici di alcuni calciatori.

La nuova proprietà del Milan lavora sempre al mercato e valuta nuove possibilità sul mercato: l’obiettivo è acquistare giocatori giovani, o già pronti o da costruire in casa in ottica futuristica.

Calciomercato Milan: la Premier punta un obiettivo dei rossoneri

In queste ore si è vociferato di un’interesse da parte del diavolo per una giovane promessa del calcio brasiliano. Il nome in questione è quello di Gabriel Moscardo.

Per il calciatore i club sono pronti ad offrire ben trenta milioni di euro, nonostante sin qui abbia totalizzato soltanto nove presenze tra i professionisti. Una richiesta alta che però dimostra quanto abbia mostrato già in campo il classe 2005, tanto da farne lievitare il prezzo e di attirare l’interesse di un club come il Milan, ma non solo.

Oltre ai rossoneri, che pregustavano già un colpo alla Kakà, anche i top club di Premier League hanno messo gli occhi sul talento brasiliano. Secondo quanto riportato da London Evening Standard, Chelsea, Arsenal e Liverpool, starebbero monitorando con grande interesse i passi compiuto da Moscardo con il Corinthians. Gl’inglesi hanno mostrato in diverse occasioni lo strapotere economico a dispetto dei nostri club italiani.

Per cui nonostante stiamo trattando di club già competitivi e con una rosa folta, come i Blues che dallo scorso gennaio hanno speso oltre un miliardo di euro, non metterebbero di certi un freno per bloccare l’ennesimo colpo di mercato. Per tanto se il Milan vorrà davvero portarsi in casa il gioiellino dei Timao, dovrà svolgere un lavoro impeccabile, data la

concorrenza della Premier League.