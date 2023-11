Milan, lanciata la provocazione: dubbio amletico su Pioli e Leao

Per avere una maggiore continuità di risultati il Milan ha bisogno del miglior Leao e che sia spesso al top della forma.

La sosta nazionali è giunta in un momento complicato per il Milan che in Serie A non riesce a vincere da quattro partite. Sono infatti arrivati appena due pareggi e due sconfitte nell’ultimo periodo che hanno fatto sprofondare i rossoneri in classifica ad otto punti di distanza dall’Inter capolista. In Champions League invece il percorso adesso è meno in salita grazie all’ultimo strepitoso successo ottenuto contro il PSG.

I tifosi del Milan però vorrebbero vedere maggiore continuità di risultati dalla loro squadra che nelle ultime gare ha sofferto troppo in certi momenti del match. Nell’ultima sfida in trasferta contro il Lecce, per esempio, è stata subita una rimonta da 0-2 a 2-2. Il Diavolo ha pagato anche i molti infortuni dell’ultimo periodo come quello di Rafael Leao, occorsogli proprio nel primo tempo dell’ultimo match prima della sosta.

Paolo De Paola offre uno spunto di riflessione: “Pioli stimola Leao al punto giusto?”

Ed è proprio il numero dieci portoghese a tenere in ansia i tifosi rossoneri che vogliono rivederlo in campo il prima possibile perché alla ripresa dei campionati il Milan sarà chiamato ad essere protagonista in impegni importanti e complicati come le gare contro Fiorentina e Borussia Dortmund (quest’ultima decisiva per il girone di Champions).

In merito al rendimento di Leao è intervenuto il giornalista Paolo De Paola che si è espresso nel corso di uno dei suoi editoriali redatti per Sportitalia. “È una provocazione, ma anche un invito a migliorare: Pioli rimprovera Leao durante la partita? Lo stimola o sprona a dare il meglio quando il numero dieci molte volte “ciondola” In mezzo al campo? Dove era Leao quando Giroud segnava di testa contro il Paris? Era per terra…”, commenta così il giornalista napoletano.

Secondo l’opinione di De Paola quindi, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, dovrebbe tenere sempre sull’attenti il suo numero dieci. Leao è uno dei migliori giocatori dell’intero campionato e il Diavolo ha bisogno di lui per ottenere risultati migliori di quanto fatto nelle scorse settimane. Anche l’allenatore ex Lazio e Fiorentina dovrà cercare di spronarlo a dare il massimo e cercare di evitare le giornate in cui il suo rendimento cala per non mettere in difficoltà tutta la fase offensiva rossonera.