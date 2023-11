Milan, l’attacco sarà rivoluzionato: un arrivo è già certo, svelato il nome

Il Milan continua la corsa all’attaccante che possa affiancare e far rifiatare Olivier Giroud, ormai pilastro inamovibile del reparto offensivo rossonero. Per questo è già sicuro l’arrivo un giocatore.

Il terzo posto in classifica di Serie A comincia a stare stretto al Milan, che non perde d’occhio i possibili acquisti pronti a rafforzare i vari reparti della rosa rossonera. Difficile dire se alcuni nomi finiti sul taccuino di Furlani e del resto dei dirigenti possano arrivare già a gennaio. Ma di sicuro altri passi importanti sono attesi per il mercato estivo.

In ogni caso, il Diavolo ha un estremo bisogno di un pronto intervento in attacco. Non sono bastati i gol fino ad ora messi a segno da quattro protagonisti del reparto, poiché a mancare è molto spesso la loro continuità.

Il miglior marcatore rossonero della stagione, ad oggi, non può che essere Olivier Giroud: ben sette (su un totale di venti), infatti, i centri nel massimo campionato italiano. E proprio per l’importanza che il francese ha nello scacchiere rossonero, a breve gli verrà proposto un prolungamento di contratto di un anno. Ma nonostante ciò, sarà necessario trovare un suo sostituto al più presto. E circolano già un paio di idee.

Milan: le idee per l’attacco del futuro

Il primo nome che stuzzica la dirigenza rossonera è quello di Jonathan David del Lille. I Rossoneri hanno un rapporto speciale con la dirigenza francese, e potrebbero dunque tentare l’affondo nei mesi estivi, nonostante la scadenza di contratto a giugno 2025 e la richiesta piuttosto alta, che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Come ipotizzato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe interessato ora più che mai ad abbracciare di nuovo nella propria rosa Lorenzo Colombo, attualmente in prestito al Monza. La punta classe 2002 ha già dato prova delle sue capacità la scorsa stagione, vissuta in prestito al Lecce.

E anche quest’anno è indubbia la sua crescita, come mostrato in queste prime undici giornate di campionato, con tre gol e un assist all’attivo. Quello che manca è la continuità, e sia il tecnico brianzolo Palladino che la dirigenza rossonera sperano la possa trovare al più presto.

Sembra ormai abbastanza certo, dunque, che il Milan lo inserirà nel parco attaccanti della prossima stagione, affiancando così il veterano francese Giroud e un nuovo acquisto estivo per cui, in pole, resta appunto il canadese classe 2000 del Lille. Che questa possa essere la volta buona per Colombo di vestire a lungo la maglia rossonera? Il calcio italiano e i tifosi del Milan se lo augurano, e mantengono un occhio di riguardo per il giovane talento di Vimercate.