Milan, piove sul bagnato: l’annuncio gela Pioli

Periodo difficile per il Milan, che poco fa – tramite un annuncio – ha ricevuto una notizia che non è proprio delle migliori.

Il Milan sta vivendo senza ombra di dubbio uno dei periodi più difficili della sua storia recente. I risultati ultimamente arrivano soltanto a sprazzi e la squadra, spesso e volentieri, palesa cali di concentrazione che si stanno rivelando il più delle volte fatali. Emblematici, in tal senso, i pareggi subiti in rimonta contro Napoli e Lecce e la brutta sconfitta in casa al cospetto di un Udinese alquanto modesto.

Qualcosa che non va nella banda di Pioli c’è di sicuro e il tecnico emiliano, autentico idolo dei tifosi fino a qualche mese fa, ultimamente viene indicato come il principale colpevole di questa situazione.

In molti criticano Pioli per un gioco troppo offensivo e per la poca elasticità tattica anche al cospetto di avversari – e situazioni – che richiederebbero qualche cambio di strategia. In più, c’è da sottolineare il rendimento – non proprio costante – dei giocatori più importanti: Maignan, Theo e Leao su tutti, in questa stagione, stanno vivendo di sprazzi.

In sostanza, la situazione non è delle migliori in casa rossonera. E manco a farlo apposta, è di poco fa un annuncio che di certo non farà piacere al Diavolo.

Milan, alla ripresa arriva la Fiorentina: la situazione Kayode

Il Milan dopo la sosta deve ripartire alla grande se vuole raddrizzare una situazione che, al momento, non è semplice. I rossoneri sono in ritardo in campionato, con otto punti di svantaggio rispetto alla capolista Inter, e devono ancora guadagnarsi la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il primo impegno dopo lo stop dovuto alla pausa per le Nazionali, non sarà oltretutto il più agevole. A San Siro, infatti, arriva la Fiorentina che non sta vivendo il miglior momento di forma possibile ma resta temibilissima per qualità di gioco e di rosa.

Vincenzo Italiano, fra l’altro, dovrebbe ritrovare anche Kayode, che dopo lo stop per infortunio dovrebbe tornare a presenziare la corsia di destra. In occasione del premio sportivo nazionale “La Clessidra“, il classe 2004 ha rilasciato delle dichiarazioni che lasciano ben sperare i tifosi rossoneri.

Di seguito le sue parole: “Ora fisicamente sto bene e credo di farcela per la partita contro il Milan“, ha detto il giovanissimo laterale viola. Un problema in più per i rossoneri e per Pioli, che con ogni probabilità dovranno vedersela anche con Kayode.