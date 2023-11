Milan-Psg, indizio di mercato a San Siro: spunta la rivelazione

Ospiti speciali ieri sera a San Siro in occasione della partita tra Milan e Paris Saint Germain.

Dopo i due pareggi nelle prime due giornate contro New Castle e Borussia Dortmund e la sconfitta contro il Paris Saint Germain nel girone d’andata, non poteva cominciare nel migliore dei modi il girone di ritorno di Champions League del Milan. I rossoneri, infatti, hanno battuto 2 a 1 i parigini, in un San Siro sold out, con i tifosi che non hanno mai smesso di cantare e incitare la propria squadra, consapevoli dell’importanza della partita. Un passo falso, infatti, avrebbe messo la squadra di Pioli con un piede fuori dalla qualificazione agli ottavi; la vittoria, invece, regala ancora un briciolo di speranza.

Grande merito va a Rafael Leao, che in una partita di cartello ha dimostrato di essere un punto forte della squadra di Pioli: spesso il portoghese, in partite importanti, risulta essere spento e poco propositivo, ma ieri sera ha messo in seria difficoltà Hakimi, grazie anche alla collaborazione del compagno di corsia Theo Hernandez. Ancora una volta determinante anche Giroud, che nonostante l’età, continua a stupire, soprattutto in partite di livello come quella di ieri sera.

Champions League, ospiti speciali a San Siro

Milan-Paris Saint Germain non è stata affatto una partita scontata, complice i numerosi giocatori che hanno avuto un passato a Milano: Skriniar e Hakimi nell’Inter, Donnarumma nel Milan. L’ex portiere rossonero era il più atteso dai tifosi del diavolo, che non hanno riservato di certo una buona accoglienza al portiere della Nazionale italiana.

Tra i tanti tifosi presenti sugli spalti, però, non sono mancati ospiti di spessore, come per esempio l’ex centrocampista del Paris Marco Verratti; presenti al Meazza anche due leggende del calcio: David Beckham e Thierry Henry.

Come riportato da Relevo, in tribuna d’onore erano presenti anche alcuni addetti dei lavori del mondo del calcio: sugli spalti di San Siro si sono fatti notare alcuni dirigenti del Betis Siviglia e del Valencia, così come altri dirigenti sportivi.

Al momento non sono ancora noti i motivi per cui ci fossero così tanti addetti ai lavori, ma appare molto chiaro lo scopo principale, riferito al calciomercato: a breve si aprirà la sessione invernale, ma le società sono già al lavoro per la prossima sessione estiva. Tanti i profili da visionare, magari anche per eventuali possibili prestiti a breve termine.