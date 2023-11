Milan-Psg, svelato il piano anti-Mbappe: Pioli sorprende tutti

Questa sera c’è Milan-PSG. I rossoneri dovranno fare di tutto per vincere una partita che vale tanto in ottica qualificazione.

Quello che sta vivendo il Milan è indubbiamente un periodo non semplice. Vuoi per i risultati non proprio positivi ottenuti sul campo negli ultimi tempi, vuoi per un clima che – di conseguenza – in questo momento non è proprio dei migliori. La squadra fatica a rialzarsi e l’ultima sconfitta in casa contro l’Udinese è stato il fondo da cui i tifosi rossoneri sperano di poter risalire quanto prima.

Questa sera c’è la prima, vera, occasione utile per provare a tirarsi fuori da questa palude: la sfida contro il PSG, tanto difficile quanto importante in vista del prosieguo della stagione, può dire tanto. Di certo non sarà semplice contro i francesi, che pian piano stanno crescendo sotto la guida di Luis Enrique.

Dopo un inizio abbastanza deludente, il PSG sta trovando la quadra e non si fa battere facilmente, mostrando negli ultimi tempi anche una certa solidità difensiva. La coppia “tutta italiana” Skriniar-Marquinhos funziona sempre meglio e non è per niente facile da bucare. Il Milan, di contro, dovrà giocare la partita perfetta e trarre giovamento anche dal sostegno di un San Siro che si preannuncia infuocato. Nel frattempo Pioli, che sta meditando sulle scelte tattiche e di formazione, ha in mente una mossa per provare ad arginare Mbappé.

Milan-PSG, Mbappé pericolo numero uno: la mossa di Pioli

Il Milan contro il PSG deve fare risultato se vuol continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri però, per provarci, devono arginare prima di tutto il talento di Kilyan Mbappé. Un’impresa non semplice per chiunque, come ha già dimostrato la partita d’andata in cui il fuoriclasse francese ha timbrato il cartellino all’improvviso con un gol dei suoi.

Pioli però sa quanto è importante mettere un freno all’estro del 25enne nativo di Parigi e per questo sta provando a creare una sorta di gabbia fatta apposta per lui.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’idea del tecnico rossonero sarebbe quella di implementare un sistema di raddoppi continui per non permettere a Mbappé di prendere velocità e puntare uno contro uno il marcatore di turno.

Tomori, più veloce di Thiaw, agirà molto probabilmente sul centro-destra per stare addosso al fuoriclasse del PSG, mentre quando Mbappé si defilerà con i piedi sopra la linea laterale sarà compito di Calabria fermarlo. In più, fondamentale potrebbe rivelarsi il contributo dato da Reijnders che dovrà garantire il raddoppio quando possibile.