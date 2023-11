Milan, salti di gioia per i tifosi: il rinnovo è vicinissimo

Il Milan a breve dovrebbe festeggiare il rinnovo di uno dei suoi uomini simbolo. L’accordo tra le parti, infatti, sembra sempre più vicino.

Il Milan alle 15 scende in campo contro il Lecce per un match reso ancor più importante dal fatto che arriva proprio prima della sosta. I rossoneri vogliono vincere anche per mettere pressione a chi gli sta davanti in classifica, cioè Inter e Juventus, sperando proprio in un loro passo falso.

Di sicuro non sarà semplice contro i salentini, che arrivano alla partita dopo aver conquistato 13 punti nelle prime undici giornate e hanno dimostrato di potersela giocare con tutti. Soprattutto davanti al proprio pubblico.

Pioli, considerato anche il periodo di stop forzato dovuto alla pausa per le Nazionali, scenderà in campo con la miglior formazione possibile. Sarà fondamentale portare a casa tre punti, per approcciare alla sosta nel miglior modo possibile e provare ad accorciare le distanze in classifica su Juventus e Inter, rispettivamente seconda e prima della graduatoria in questo momento.

Sosta che servirà anche alla società per pensare meglio al futuro e alle prossime mosse da fare. Il mercato di gennaio, infatti, è sempre più vicino ed allo stesso tempo incombono le scadenze legate ai rinnovi di contratto. Uno dei calciatori più rappresentativi della rosa rossonera, per la gioia dei tifosi, pare davvero ad un passo dal prolungamento del rapporto.

Giroud, oggi 100esima presenza e rinnovo più vicino: la situazione

Olivier Giroud al Milan ha vissuto una seconda giovinezza. Il centravanti francese, alla terza stagione con la maglia rossonera, ha collezionato già ben 99 presenze e oggi – contro il Lecce – con ogni probabilità toccherà quota 100. Un bel traguardo per uno che a 37 anni ormai compiuti si avvia a concludere la carriera e che ha già vinto tutto, o quasi, quello che c’era da vincere. Ed è per questo motivo che il Milan, molto probabilmente, rinnoverà il suo contratto attualmente in scadenza a giugno 2024.

Giroud si è guadagnato il prolungamento con i gol, 40 nelle prime 99 apparizioni, e prestazioni a dir poco soddisfacenti. Stando alle ultime indiscrezioni, non dovrebbero esserci problemi: sembra non mancare la volontà di proseguire da parte di ambo due le parti e per questo un accordo potrebbe arrivare anche allo scadere. In primavera, per intenderci.

Quel che è certo è che i tifosi del Milan già gioiscono: Giroud, in pochissimo tempo, si è preso il loro cuore con i gol e una professionalità a dir poco encomiabile.