Milan, sospiro di sollievo: la notizia che fa esultare Pioli

Per il Milan arriva una bella notizia. Pioli può tirare un sospiro di sollievo: il calciatore pare stia bene da un punto di vista fisico.

La pausa per le Nazionali può servire al Milan per tirare un po’ il fiato e resettare quanto più possibile la mente dopo un periodo non proprio semplice. I rossoneri, infatti, hanno inanellato negli ultimi mesi risultati non proprio positivi. Un trend negativo che ha portato il Diavolo a meno 8 dall’Inter capolista e ad una situazione nel girone di Champions ancora tutta da definire.

Il rientro, fra l’altro, non sarà dei più semplici perché a San Siro arriva la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Anche i viola sono un po’ in difficoltà ultimamente, ma non possono ovviamente essere sottovalutati. I ragazzi di Italiano sono squadra temibile, Pioli lo sa bene e per l’occasione metterà in campo la miglior formazione possibile. Senza fare nessun tipo di calcolo in relazione all’impegno di Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma per martedì 28 novembre.

Altro match importantissimo, fra l’altro, quello contro i tedeschi per guadagnarsi la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Intanto, nel bel mezzo di un periodo parecchio complicato per il Diavolo, arriva una bella notizia. Pioli ha ricevuto rassicurazioni da uno dei suoi calciatori più importanti sulle condizioni di salute fisiche.

Milan, Tomori sta bene: il messaggio del difensore rossonero sui social

Fikayo Tomori ormai da qualche stagione è una delle colonne portanti del Milan. Il difensore inglese, arrivato a Milano nel gennaio del 2021, in nemmeno tre anni ha totalizzato ben 121 presenze con la maglia rossonera addosso. Numeri importanti che dimostrano come l’impatto dell’ex Chelsea sia stato notevole sin dal primo momento. Nulla di scontato per un classe 1997, che quindi al suo arrivo a Milano non aveva ancora compiuto 24 anni.

La sua presenza sarà fondamentale anche nelle prossime partite, le quali per il Milan si annunciano tanto difficili quanto decisive in ottica prosieguo della stagione. Per questo Pioli, dopo aver letto il messaggio con cui proprio Tomori ha risposto ad un tifoso sui social, avrà tirato un bel sospiro di sollievo. Il difensore inglese, che nel match di ieri con la sua Nazionale ha riportato una doppia botta alla caviglia destra, ha rassicurato un tifoso che gli chiedeva informazioni sul suo stato di salute: “Tutto bene“, ha risposto Tomori nei commenti sotto all’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram.