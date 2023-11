Milan, svolta per il nuovo stadio: via libera vicino?

In queste ore in casa Milan stanno emergendo notizie importanti riguardo a quello che sarà il destino del nuovo stadio.

Il Milan torna a vincere dopo le 4 partite di fila in cui non era mai riuscita a portare a casa i 3 punti, perdendo contro Juve, Psg e Udinese, oltre al pareggio maturato a Napoli con un vantaggio momentaneo di due reti. Quella contro i francesi è stata una vittoria che ha riportato entusiasmo in tutto l’ambiente, con la squadra di Pioli che ora vuole tornare a fare la voce grossa anche in campionato.

Nuovo stadio, c’è il via libera da San Donato: i dettagli

Ma in queste ore dalle parti di Milanello si è tornati a discutere nuovamente del progetto relativo al nuovo stadio, che potrebbe arrivare ad una svolta definitiva nelle prossime ore.

Stando a quanto riportato da Il Giorno infatti, nella giornata di ieri c’è stata una riunione tra i primi cittadini dei comuni della zona sud di Milano, con i sindaci di San Donato che sono praticamente favorevoli e per il quale si attende solo il via libera.