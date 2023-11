Milan, un dato preoccupa Furlani: presto un incontro con Pioli

In casa Milan non si respira di certo aria di serenità: la vittoria in campionato inizia a mancare da tanto. E, oltre a questo, c’è un altro dato che preoccupa non poco Pioli e la società.

Dopo l’ottima partenza in campionato, sembra che nella macchina Milan qualche ingranaggio si sia inceppato. A fare i conti con una situazione complessa, e che poco sta piacendo ai tifosi, ci pensa prima di tutto Stefano Pioli. La sua panchina pare non sia a rischio, ma la vittoria in campionato manca dallo scorso 7 ottobre, quando Giroud si improvvisò portiere.

E se c’è una cosa che accomuna tutte le prestazioni messe in campo dopo quella del Ferraris, è sicuramente la quota di giocatori indisponibili per infortunio. Un allarme che inizia a preoccupare Furlani e tutto il resto della società e su cui, nei prossimi giorni, è atteso un incontro.

Allarme infortuni: il dato preoccupante del Milan

24: questo il numero totale di infortuni rimediati sin dall’inizio della Serie A. Un numero altissimo, che paga anche le conseguenze degli impegni europei che il Diavolo ha sin qui disputato.

A far salire il numero ci hanno pensato Davide Calabria e Rafa Leao, due pedine fondamentali nello scacchiere dell’allenatore rossonero e la cui assenza si è fatta sentire. Ieri più di ogni altra volta. Forse perchè il pareggio col Lecce di ieri ha avuto un sapore di déjà vu.

La possibile causa? ‘Non può essere solo sfortuna’, ha suggerito ieri Pioli, aggiungendo poi la presenza di stress fisico e mentale generalizzato fra tanti ragazzi dello spogliatoio.

Un allarme interno da non sottovalutare affatto, e di cui l’a.d. Giorgio Furlani e il responsabile di mercato Geoffrey Moncada sono pronti a discutere già nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è pronto, infatti, un incontro fra Pioli e Furlani a metà settimana, il cui ordine del giorno sarà senz’altro anche l’assenza di vittoria italiana da 35 giorni.