Moncada e Furlani sul colpo a sorpresa: nuovo gioiello per il Milan

Il Milan si prepara al prossimo mercato guardando ai giovani. Gli obiettivi dei rossoneri sono molteplici e sono tutti di grandissima prospettiva, specialmente un centrocampista.

Tra due mesi ritornerà il calciomercato, una seduta invernale che sarà decisiva in vista poi dello sprint che porterà fino a maggio (mese in cui la stagione si chiuderà). Per il Milan ritornano tante voci, idee e indiscrezioni, ma le prime sembrano arrivare già adesso. Infatti la linea giovani di casa Milan continua e in vista del prossimo calciomercato gli obiettivi messi nel mirino da Furlani sono ancora dei ragazzi con un talento immenso e che sono pronti a fare il grande salto definitivo.

Le zone di campo osservate principalmente sono il centrocampo e l’attacco. I nomi sono altisonanti per chi ama il mondo giovanile e chi di mestiere fa il talent scout. Il primo è quello di Charlie Patino, giocatore dell’Arsenal in prestito allo Swansea e Assan Ouédraogo (anche lui mezz’ala), su cui si parla un gran bene, in forza allo Schalke 04, che attualmente si trova in Serie B tedesca.

La strategia di Furlani per gennaio

Charlie Patino è un talento che sta stregando in Inghilterra, corsa, forza e classe da vendere, tanto che molti media l’hanno associato a David Beckham. Un paragone non da poco che sicuramente fa capire la grandezza del suo talento. Scuola Arsenal e tifosissimo dei Gunners, il giovane ventenne quest’anno è a farsi le ossa in Galles con lo Swansea City, in una stagione che lo sta vedendo assoluto protagonista, con grandi giocate e un talento che non finisce mai. Su di lui però la trattativa non è facile essendo l’Arsenal la squadra col suo cartellino e Arteta con tutta probabilità l’anno prossimo lo proverà ripetutamente nei suoi schemi di gioco cercando di capire se sia pronto o meno al grande salto.

L’altro è Assan Ouédraogo classe 2006, il calcio tedesco è innamorato di questo baby prodigio che alla sua età ha stregato tutti a suon del suo talento. Attualmente si trova in Bundesliga 2 con il colosso Schalke 04 che quest’anno sta trovando non poche difficoltò in un campionato ostico e mai banale.

Su di lui però pende una clausola di oltre venti milioni, non una cifra bassa per un calciatore della sua età. Il Milan però vuole continuare a tenere vivi i rapporti col club tedesco, per poi pensare un’offerta nel futuro. Occhio però alla concorrenza, le big di Germania sono con i fari puntati sul giovane.