Nome a sorpresa in difesa: parte lo scouting del Milan

Continua la ricerca di un giovane difensore in casa Milan, dove il giovane prospetto sarebbe finito nel mirino di Furlani e Moincada.

In casa Milan, le prime 15 uscite stagionali sono state ampiamente condizionate da una difesa altalenante. La retroguardia rossonera ha infatti perso di integrità e di affidabilità dopo le prime ed ottime giornate, gettando quasi alle ortiche una splendida rinascita attraversata da Tomori. Al fianco del francese però, il solo Thiaw non può fare la differenza in ben 3 competizioni, con gli altri profili venuti invece meno nello scacchiere di Pioli.

Kjaer è infatti in estremo calo, con Pellegrino dimostratosi invece acerbo ed anche un po’ gracilino. L’infortunio patito infine da Kalulu ha contribuito a spezzare ulteriormente le gambe del diavolo. Il Milan è però pronto a ripartire dalle proprie macerie e dalla propria opera di scouting. Tanti giovani profili sono infatti stati adocchiati dal duo Furlani-Moncada, con l’ultimo nome in grado di intrigare parecchio l’ambiente. Scopriamone insieme le caratteristiche.

Il Milan pesca in Serie B, il nuovo nome per la difesa

Numerosi giovani profili sono stati fin qui accostati alla difesa del Milan. Si potrebbe infatti parlare dei vari Kiwior o van Breemen, ma sorprendere ancor di più è il roccioso centrale italiano. Trattasi di Alessandro Marcandalli, difensore classe 2001 e di proprietà del Genoa. Alto 1.90, il giovane è sotto contratto con i liguri dal 2021, ma ha affrontato fin qui numerose avventure in prestito. L’ultima è proprio quella alla Reggiana, dove Marcandalli gioca tutt’ora mettendosi in mostra ogni sabato. Con la maglia degli emiliani infatti, il difensore è sceso ben 12 volte in campo durante il campionato cadetto, dimostrandosi sin da subito maturo per calcare certi palcoscenici.

In grado dunque di conquistare la titolarità nell’immediato, Maracandalli ha attirato su di se parecchi big club del nostro campionato, tra cui appunto il Milan di Stefano Pioli. Furlani e Moncada vedono infatti un gran potenziale nel centrale, che in maglia Reggiana ha fatto vedere sprazzi di gran talento. L’unico difetto, che va ovviamente limato con cura, è rappresentato dall’ancora troppa irruenza del classe 2001. Marcandalli ha fin qui collezionato due gialli ed un cartellino rosso diretto nelle sfide disputate in Serie B, andando spesso vicino ad ottenere ulteriori sanzioni da parte dell’arbitro.

Il Milan non si lascia però spaventare da tale ostacolo e continua ad osservare il talento, che il Genoa valuta ad oggi circa 1 milioni. La fu grande tradizione dei grandi centrali italiani rossoneri potrebbe quindi continuare in un futuro alquanto prossimo.