“Non ci penso”, Milan gelato: sfuma un obiettivo di mercato?

Il difensore ha fatto chiarezza riguardo il suo futuro, rispondendo alle voci di mercato.

Archiviata la vittoria del Milan contro il Paris Saint Germain, che ha permesso ai rossoneri di continuare a sperare per un passaggio al prossimo turno della Champions League, per la squadra di Pioli è tempo di pensare già al Campionato. Sabato 11 novembre, i rossoneri affronteranno il Lecce e provare a mantenere il terzo posto prima della sosta per le Nazionali. Se un mese fa la squadra di Pioli si trovava in prima posizione, le ultime uscite dei rossoneri in Campionato non sono stati brillanti.

Calciomercato Milan, il difensore allontana ogni voce

Nelle ultime settimane, si erano fatte vive alcune voci riguardo un possibile interessamento della società rossonera verso il difensore del Bournemouth, Lloyd Kelly. Il difensore, classe 1998, è legato alla squadra inglese con un contratto fino al 2024, e il Milan già nella scorsa sessione estiva di mercato aveva messo gli occhi su di lui.

Nonostante le continue voci di mercato, il difensore Kelly ha le idee molto chiare; le stesse sono state riferite dall’inglese in un’intervista al giornale Daily Echo:

Non ho nulla da dire su questo aspetto. Lascerò le cose come stanno. Ad essere sincero, non ascolto le voci su di me. Penso che il mio obiettivo in questo momento sia giocare e farlo bene settimana dopo settimana con il Bournemouth.

Lo stesso difensore dunque ha negato un possibile addio anticipato alla società inglese, facendo sapere di essere concentrato sul campo con la propria squadra.