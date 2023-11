Non solo David: occhio Milan, spunta un nome nuovo per l’attacco

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per il mercato di gennaio. Di seguito sono riportati tutti i nomi su cui i rossoneri stanno lavorando

Il Milan, dopo l’inizio travagliato a causa soprattutto degli infortuni, si sta muovendo per cercare di trovare la migliore strategia in vista di gennaio per migliorare e rendere più competitivo il team.

La squadra, nel frattempo, è concentrata sul campo in vista della partita importante di sabato sera alle 20.45 contro la Fiorentina. La squadra di Pioli vuole portare a casa i tre punti che mancano da un po’ in serie A, importanti perché la fiorentina si trova a soli tre punti di distanza da loro. In più permetterebbe di arrivare con più tranquillità in Champions League per giocare la partita contro il Borussia.

Oltre a trovare delle soluzioni per i ruoli scoperti a causa degli infortuni, i rossoneri sono concentrati a cercare un attaccante che possa sostituire Giroud nel caso in cui non fosse disponibile o per farlo semplicemente riposare in vista delle tante partite del calendario.

I possibili nomi in attacco per i rossoneri in vista del mercato

Il Milan è alla ricerca di un attaccante da prendere durante il calciomercato di gennaio. In cima alla lista dei rossoneri troviamo il nome di Jonathan David, ma come scritto dalla La Gazzetta dello Sport, non è l’unico profilo seguito dai Diavoli. Le piste alternative sono Serhou Guirassy dello Stoccarda e il nuovo nome Akor Adams del Montpellier.

Akor Adams è un centravanti classe 2000 del Montpellier. Il giocatore è arrivato in Francia quest’anno e in questo inizio di stagione in Ligue 1 sta facendo molto bene, infatti, ha totalizzato per ora undici presenze andando a segno sette volte. Il Montpellier lo ha pagato 4,5 milioni al Lillestroem e oggi ne vale già 15.

Il prescelto per ora, rimane Jonathan David che il Lille non considera più incedibile e che non ha più una valutazione stratosferica a causa del contratto che scade nel 2025.

Il terzo nome è Guirassy, classe 1996, che ha già segnato in questo inizio di stagione sedici gol e fornito due assist in dieci partite tenendo in considerazione la Bundesliga e la Coppa di Germania. Su di lui è presente una clausola di 17 milioni di euro. Al momento però sembra che il giocatore possa lasciare il suo attuale club solo in estate e non a gennaio come invece sta cercando il Milan.