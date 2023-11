Non solo Loftus-Cheek: Pioli ritrova un altro titolarissimo

Arrivano buone notizie dall’infermeria per il Milan. Mister Stefano Pioli può sorridere in vista dei prossimo impegni.

I recenti sviluppi relativi alle condizioni fisiche di Loftus-Cheek, Pulisic e Kjaer stanno catturando l’attenzione degli appassionati del Milan. Dopo un periodo travagliato caratterizzato da diversi infortuni, il club rossonero sembra guardare al futuro con un po’ di ottimismo in vista delle prossime partite.

Pioli può sorridere in vista dei prossimi match

Ruben Loftus-Cheek è pronto a fare il suo ritorno sul terreno di gioco dopo un periodo di assenza dovuto a un infortunio. La sua presenza è stata notevolmente sentita dal Milan, mancando sia il suo contributo fisico che la sua qualità nel reparto di centrocampo. Con il suo ritorno previsto per l’incontro con l’Udinese e l’occhio puntato sulla sfida successiva contro il PSG, il Milan sembra guardare con fiducia a questa importante risorsa per il loro gioco.

Non solo Loftus-Cheek, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, sono giunte buone notizie in casa Milan anche in merito alle condizioni di Pulisic e Kjaer. Mentre il difensore danese sembra essere il più vicino al ritorno, Pulisic, sebbene non abbia riportato lesioni significative, potrebbe vedersi riservare un ulteriore periodo di riposo. Il centrale rossonero ha saltato la sfida di Napoli per un fastidio muscolare. Stesso problema accusato dallo statunitense nel corso della partita disputata all’ombra del Vesuvio.

Mentre Chukwueze sta lavorando per farsi trovare pronto per l’imminente partita di coppa. Nonostante le difficoltà legate agli infortuni, Pioli ha l’intenzione di mantenere un nucleo solido di giocatori titolari nell’incontro con l’Udinese. Con l’obiettivo di ritrovare la continuità e la vittoria, il tencico rossonero è determinato a confermare quanto di buono fatto vedere nel primo tempo contro il Napoli per l’intera durata della partita.

Il Milan si prepara ad affrontare le prossime sfide, puntando a un ritorno in campo dei suoi giocatori chiave. L’ottimismo per il ritorno di Loftus-Cheek, Pulisic e Kjaer è palpabile. Mister Stefano Pioli può sorridere in vista dei prossimi impegni.