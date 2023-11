Nuova vita per l’ex rossonero: i numeri sorprendono il Milan

Ha sorpreso e non poco i tifosi del Milan il rendimento dell’ex nella propria nuova metà. I numeri sul calciatore parlano chiaro.

La pausa per le Nazionali servirà al Milan senz’altro per riassestare il proprio essere ormai svanito, staccando la spina e provando a ricostruire dalla macerie. Già, macerie vere e proprie, dato che i rossoneri, per le prime due gare di campionato post-sosta, dovranno addirittura fare a meno dei due punti cardine della squadra, quali Leao e Giroud. Il primo, alle prese con una lesione muscolare, vive infatti ancora nell’incertezza in merito alle proprie condizioni, con il secondo invece squalificato per 2 turni dopo il rosso rimediato a Lecce.

La strada si fa quindi sempre più in salita per un Milan incapace di vincere in campionato una volta rientrati dalla sosta di ottobre, che i rossoneri affrontarono addirittura da primi della classe. Juventus, Napoli, Udinese e Lecce le sfide in cui gli uomini di Pioli hanno totalizzato soltanto 2 punti, crollando rovinosamente a picco in classifica. Mentre il Milan se la passa male, però, ecco arrivare il rovescio della medaglia per un ex. Dopo la tremenda esperienza all’ombra del Duomo infatti, il calciatore sembrerebbe aver ritrovato se stesso, tracciando una significativa strada per il proprio futuro.

Nuova vita per Dest, l’olandese sorprende al PSV

Non è di certo idilliaco il ricordo dei tifosi del Milan inerente Sergino Dest. L’americano fu infatti prelevato in prestito dal Barcellona nell’estate del 2022, con Maldini fortemente intenzionato a puntare sul terzino per la fascia destra, dove Florenzi sembrava non dare più sicurezze fisiche. Tra prestazioni insufficienti, poco spazio ed improbabili adattamenti ad ala d’attacco però, la parentesi rossonera di Dest è scivolata via nella maniera più anonima possibile, con il Milan chiaramente poco interessato a sborsare 20 milioni per il riscatto del cartellino.

Tutto ciò ha dunque portato Dest nuovamente al Barcellona e poi in prestito al PSV, dove le prestazioni sono sensibilmente migliorate. 13 le presenze stagionali dell’olandese in madre patria, dov’è anche arrivato un assist e dove la titolarità ha ormai imbracciato la vita del terzino, punto cardine del primo posto del club. E mentre la vita in Eredivise procede a gonfie vele, ecco che per Dest il futuro sembrerebbe già segnato. Secondo Calciomercato.com infatti, il riscatto ad opera del PSV sarebbe solo una formalità, con il club pronto a versare 10 milioni nelle casse del Barcellona.

Un paradosso, dunque, per il Milan, che non ha mai potuto usufruire di un Dest in forma come oggi nell’arco della stagione 22/23.