Nuovo stadio Milan, Furlani annuncia: “Quel progetto non è più fattibile”

Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha fatto il punto sulla questione nuovo stadio, tema caldissimo in casa Milan negli ultimi giorni.

Il dirigente rossonero ha parlato dal palco del Social Football Summit, evento in corso allo Stadio Olimpico di Roma.

Come rivelato già nella giornata di ieri, il Milan avrebbe del tutto abbandonato la pista che portava al Nuovo San Siro. Ora il club è concentrato sulla zona di San Donato, zona controllata da un’azienda che è stata acquistata dallo stesso Milan.

Di seguito le sue parole:

“Dopo anni di aver provato a fare il progetto San Siro 2 che è quello che tutti conoscono, ci siamo resi conto che questo progetto non è più fattibile. Ci siamo buttati su un nuovo progetto ormai, quello a San Donato, zona controllata da una società che abbiamo acquistato. Il percorso è in quella direzione, ma siamo solo agli inizi. Purtroppo la mia esperienza in Italia dice che gli stadi non è facile farli“.