Nuovo stadio Milan, Sala inamovibile: “Pronti a convocarli”

Il sindaco Giuseppe Sala ha rilasciato delle dichiarazioni importanti in merito al tema legato al progetto del nuovo stadio.

In casa Milan l’obiettivo prioritario è quello di uscire al più presto dalla crisi che sta vivendo tutto il club rossonero, reduce da una sola vittoria ottenuta nelle ultime 6 gare ufficiali. Le sconfitte contro Juve e Udinese e i pareggi con Napoli e Lecce hanno infatti, fatto scivolare la squadra di Pioli lontano dalla testa della classifica, che ora dista 8 punti.

Ma in queste ore a tenere banco è anche l’argomento legato al nuovo stadio, con il sindaco Giuseppe Sala che si è esposto sulla questione a margine del Consiglio Comunale di Milano svoltosi nella giornata di ieri.

A questo punto convocheremo entrambe le squadre. Continuo a ribadire che a mio giudizio è un errore andare fuori da Milano per problemi di gestione. Non metto in dubbio che l’Inter possa essere avanti, ma non ne so niente. Nessuno è venuto da me a presentare il progetto di Rozzano.