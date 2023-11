Occasione Milan: il bomber finisce in saldo

In queste ultime ore arrivano buone notizie in casa Milan per quel che riguarda il mercato, con i rossoneri che rimangono sempre attivi

Il Milan torna a prendere una boccata di ossigeno dopo la vittoria contro il Psg, che riporta una certa dose di entusiasmo dopo il periodo nero vissuto dalla squadra di Pioli. Prima della seconda della due sfide contro i francesi infatti, i rossoneri avevano perso contro Juve, Psg (andata) e Udinese, considerando anche il pareggio nella trasferta di Napoli con il Milan in vantaggio di due reti. Ecco perchè sarà imperativo vincere nella trasferta contro il Lecce, dove serviranno 3 punti obbligatoriamente per non continuare a perdere ulteriore terreno da Juve e Inter, che si trovano avanti rispettivamente di 4 e 6 punti.

La striscia negativa di risultati infatti, non solo ha fatto perdere il primato ai rossoneri, ma ha creato già un certo distacco da quelle che sono le posizioni per la lotta scudetto, che di certo, non taglia fuori ne il Milan, ne tantomeno il Napoli. Servirà però una scossa immediata, a partire dalla trasferta contro il club pugliese, con Pioli che sta studiando quelle che sono le ultime mosse di formazione, prima di scegliere l’undici titolare da mandare in campo. Una grossa mano però dovrà arrivare anche dal mercato, con la società di Milanello che continua a rimanere attiva per tentare di rinforzare quanto più possibile una squadra che ha già subito una grande rivoluzione in estate.

Milan, il Lille abbassa il prezzo per Jonathan David: i dettagli

Nonostante i numerosi arrivi però, al Milan sembra mancare ancora quel centroavanti puro che sappia alterarsi con Olivier Giroud, letale, ma pur sempre con una carta di identità avanzata. Proprio per questo, la dirigenza guidata da Cardinale e Furlani si starebbe già guardando attorno, con la priorità assoluta di consegnare a Pioli un attaccante nella sessione di gennaio. Di nomi ne sono circolati parecchi negli ultimi mesi, come quelli di Morata e Taremi, o, come quello di Jonathan David, che non sembra essere mai uscito dai radar dei rossoneri.

Stando a quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, infatti, il profilo del centravanti del Lille fa sempre gola in casa Milan, con la società che aveva provato un tentativo già nella passata stagione. La trattativa non andò però avanti a causa dell’elevata richiesta di 60 milioni da parte del club francese, che però avrebbe abbassato le pretese in queste ultime settimane. David andrà in scadenza a giugno 2025 e questo significa che nella prossima stagione potrà iniziare a guardarsi intorno, con il rischio per il club transalpino di doverlo perdere anche a costo zero. Ecco perché, il Lille avrebbe abbassato le sue richieste da 60 a meno di 40 milioni di euro.