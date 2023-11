Out Leao, Giroud e Okafor contro la Fiorentina: la soluzione arriva dalla Primavera

Il Milan dopo l’infortunio di Okafor è in piena emergenza per quanto riguarda l’attacco. La soluzione potrebbe arrivare dalla Primavera.

Dopo il momento difficile vissuto prima della sosta, il Milan si appresta a ripartire. Per i rossoneri sta per iniziare un periodo tanto complicato quanto decisivo in vista del prosieguo della stagione.

Il match che inaugura questa fase non è dei più semplici: a San Siro, infatti, arriverà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Una partita complicata, da affrontare in una situazione non proprio semplice: è piena emergenza in attacco per il Milan dopo l’infortunio di Okafor.

Milan, emergenza attacco: possibile convocazione dalla Primavera

Il suo nome è sulla bocca di tutti già da un po’ di anni, per quell’innata capacità di fare gol: parliamo di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che milita nella Primavera del Milan e potrebbe essere addirittura convocato con la Prima Squadra per il prossimo match di campionato.

Il bomber italiano, appena quindicenne, da ormai parecchi anni fa segnare numeri stratosferici. Anche in Primavera, nonostante giochi con ragazzi di almeno due anni più grandi, si sta facendo valere: in particolare tutti ricordiamo lo splendido gol in sforbiciata segnato qualche settimana fa contro il PSG.

Tutto questo rende Camarda il giovane italiano con più hype al momento su piazza. Vedremo, a questo punto, se già contro la Fiorentina vivrà il suo primo match di Serie A.