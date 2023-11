Pagano la clausola, addio Milan: ha detto sì alla Premier

Addio Milan per il giocatore che accetta il trasferimento in Premier League. Pagata la clausola rescissoria

Competere contro la superpotenza della Premier League è a dir poco impossibile, soprattutto per il campionato nostrano. Basti pensare che club neopromossi dalla Championship spendano con la stessa facilità dei top team di Serie A.

Questo rende difficili mantenersi allo stesso livello degli inglesi dal punto di vista del mercato, e costringe ad accettare le offerte monstre dei giocatori migliori che si hanno in casa. Ciò porta il più delle volte anche a come pensare di rinforzarsi andando a pescare talenti sconosciuti da club di minor importanza.

Molte volte però non è facile neppure cercando quel dettaglio che possa rivelarsi decisivo per accaparrarsi dei colpi sorpresa. Ed è un po’ il caso che vede coinvolto il Milan.

Serhou Guirassy è definitivamente esploso in Germania, in forza allo Stoccarda realizzando quindici reti in sole undici partite di campionato. Alle spalle solo della macchina da gol Harry Kane, più avanti di sole due lunghezze.

Calciomercato Milan: l’attaccante ha scelto la Premier League

Le prestazioni dell’attaccante guineano hanno inevitabilmente catturato l’attenzione dei top club di tutta Europa. Anche il diavolo ci ha puntato gli occhi, considerando sia l’avanzare dell’età di Olivier Giroud, e dunque la necessità di avere un vice attaccante, sia l’opportunità data dalla clausola rescissoria.

Il classe ’97 infatti, all’interno del contratto con il club biancorosso, possiede una clausola dal valore di soli quindici milioni di euro. Una cifra di basso valore se appunto contestualizzata all’impiego attuale mostrato sul campo da parte del centravanti.

Non ci solo soltanto i rossoneri però su Guirassy. Le prestazioni dell’attaccante dello Stoccarda hanno attirato anche i club di Premier League. Su tutti il Totthenam di Postecoglou, vera rivelazione di questo campionato, nonostante le ultime due partite abbiano siano state un KO.

Gli Spurs infatti non hanno mai realmente rimpiazzato la partenza dell’uragano che ha scelto il Bayern Monaco per la sua carriera. Dunque una vera punta di peso manca alla squadra del tecnico australiano. Soluzione che per l’appunto può essere colmata con l’acquisto della punta del Guinea, considerando anche il basso valore della clausola rescissoria.

Guirassy ha già dato la sua totale disponibilità a trasferirsi in Inghilterra, dove potrebbe rivelarsi l’uomo in più per il campionato eccezionale, sin qui disputato dal Totthenam. Ennesimo segnale dunque di quanto sia difficile competere contro i club inglesi che ancora una volta si mostrano più forti, almeno sul mercato, del nostro campionato.