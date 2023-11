Paolo Maldini pronto a tornare: è il candidato principale

Paolo Maldini, dopo la sua esperienza al Milan come direttore sportivo è pronto a rimettersi in gioco. È il candidato principale

In modo abbastanza inaspettato per tutti, la scorsa estate, le strade fra il Milan e Paolo Maldini, sono definitivamente giunte al termine.

L’ex capitano e bandiera del diavolo dopo venticinque anni sempre con la stessa maglia, aveva intrapreso il 5 agosto del 2018 il suo percorso come dirigente sportivo in rossonero. Un’avventura che si è rivelata vincente, sulla scia della sua imperiosa carriera da calciatore.

Scudetto ottenuto, dopo undici anni di assenza, e semifinale di Champions League raggiunta, a distanza di sedici anni, quando nel 2007 arrivò la settima coppa dei campioni, con Maldini ancora in campo. Il percorso però come detto fra l’ex bandiera ed il club di Via Aldo Rossi, si è interrotto inaspettatamente quest’estate.

Il classe ’68 spesso in passato ha dichiarato che nel corso della sua carriera le uniche due squadre che potrebbe rappresentare sono proprio quelle del Milan e della Nazionale italiana. Ovviamente per ragioni di senso di appartenenza che da sempre l’hanno contraddistinto durante il corso della sua carriera. Alcune voci però sembrerebbero accostare lo storico numero tre rossonero all’Arabia Saudita.

Paolo Maldini verso l’Arabia Saudita

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo ufficiale di Twitter Paolo Maldini sarebbe il candidato numero uno a diventare il nuovo direttore sportivo dell’Al Ittihad, intraprendendo così un nuovo capitolo della sua carriera calcistica.

Il club saudita ha tra l’altro anche esonerato l’allenatore portoghese Nuno Espirto Santo. Chissà se è un segnale già per possibili cambiamenti futuri. In ogni caso, l’approdo in Arabia, di un volto noto e così iconico come quello di Maldini, sarebbe una vera e propria immagine di copertina in tutto il mondo. Un vero segnale, forte e deciso, al calcio occidentale di voglia di crescita e diventare tra le nuove potenze di questo sport. Decisa ad entrare nella top cinque campionati del mondo.

Un’ascesa iniziata lo scorso gennaio con l’approdo di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr che è poi proseguita durante il calciomercato di quest’estate. Tanti acquisti e colpi prestigiosi da tutta Europa. Da Benzema a Neymar, sino a giovani promesse come Gabri Veiga.

Adesso però gli arabi sembrerebbero intenzionati ad intervenire anche su altri reparti, non solo quello del rettangolo di gioco, ma anche su chi si occupa di scegliere chi bisogna acquistare. L’arrivo di Maldini potrebbe segnare davvero il punto esclamativo sul progetto arabo.