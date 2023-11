Paragone con Kessié, risposta a sorpresa di Musah!

Il centrocampista americano ha spiegato cosa significhi per lui giocare nel Milan e cosa ne pensi del paragone con Kessie.

La scorsa estate il Milan ha cambiato molti giocatori e ha cercato di rafforzarsi firmando diversi nuovi giocatori. Uno dei volti nuovi che meglio si sta ambientando in rossonero è Yunus Musah, prelevato dal Valencia che sta dimostrando di essere un giocatori duttile in gradi di ricoprire bene più ruoli. Il centrocampista americano ha parlato ai microfoni di SportMediaset raccontando come si stia trovando nei suoi primi mesi di Milan.

Musah: “Per me il Milan è un grande passo”

Una delle prime domande a cui Musah risponde è quella relativa alla sua capacità di giocare in più ruoli: “È sempre stata una mia caratteristica giocare in tante posizioni, per le capacità che ho. Provo a farlo nel miglior modo possibile: se il mister me lo chiede cerco di fare il mio meglio e aiutare la squadra”.

Il centrocampista ex Valencia ha poi fornito anche un suo pensiero sul paragone sempre più frequente tra lui e l’ex rossonero Franck Kessie: “Per me è bello essere chiamato ‘nuovo Kessie’ anche perché è stato un giocatore molto bravo per il Milan, quindi è una cosa positiva. Però io cerco di giocare il mio gioco e poi aiutare il Milan, come ha fatto anche lui in passato”.

Infine Musah ha spiegato cosa significhi per lui questa occasione di giocare in rossonero: “Un bel passo per me, fare questa strada e arrivare al Milan. Ho sempre sognato di giocare per una delle migliori squadre del mondo e il Milan, che ha vinto tante Champions, lo è. Per me questo passo è importantissimo, l’ho voluto fare e sono felice di averlo fatto. Voglio provare a fare il mio meglio per aiutare questa squadra”.