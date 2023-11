Per il Milan è una batosta: il dato non lascia dubbi

È notte fonda in casa Milan. Dopo il ko contro l’Udinese, i rossoneri hanno collezionato un dato preoccupante

La serata di ieri a San Siro ha rappresentato un altro capitolo angosciante per il Milan di Stefano Pioli, in una stagione che sta rivelando più ardua del previsto. La sconfitta contro l’Udinese non è solo un risultato negativo, ma ha contribuito a mettere in luce le crepe interne dell’ambiente rossonero, lasciando i tifosi sempre più insoddisfatti. Stefano Pioli si trova ad affrontare un momento critico, non solo sul piano dei risultati, ma anche per un altro record negativo che ha eguagliato con la sconfitta di ieri. La pressione cresce, e il terreno sotto i piedi del Milan sembra scricchiolare.

La performance in campo ha sollevato più di qualche interrogativo. La mancanza di brillantezza, la fragilità difensiva e un’incapacità nel concretizzare le occasioni si sono rivelate costanti preoccupanti. I tifosi cominciano a esprimere segni di impazienza e delusione. L’analisi di questa sconfitta non può prescindere dalle difficoltà che il Milan sta attraversando. Problemi in fase difensiva, un centrocampo spesso in affanno e un attacco che fatica a trovare la via del gol stanno minando le speranze di una stagione che era iniziata con prospettive più rosee. Pioli si trova ora a gestire una situazione critica. Il record negativo eguagliato pesa come un macigno, aumentando la pressione sia sulla squadra che sul tecnico.

Nuovo record negativo per il Milan di Pioli

La sconfitta del Milan contro l’Udinese ha scatenato un vortice di preoccupazione e confronti storici, riportando alla mente un periodo oscuro del passato rossonero. Pioli si trova alle prese con un record negativo che risuona sinistramente con l’era di Allegri sulla panchina rossonera nel 2012.

Le crepe nel fulcro del Milan diventano più evidenti dopo la mancanza di risultati positivi, e i tifosi iniziano a dimostrare segni di impazienza. Il confronto con le ultime prestazioni del Milan, incapace di segnare nelle ultime due partite casalinghe contro Juventus e Udinese, porta alla luce una statistica inquietante: l’ultima volta che il Diavolo attraversò un periodo così cupo risale a settembre 2012, quando sotto la gestione di Allegri, la squadra perse contro Sampdoria e Atalanta senza riuscire a segnare.

La crisi attuale, con una sequela di risultati deludenti, ha fatto emergere timori e confronti con un passato che la tifoseria avrebbe preferito dimenticare. L’atmosfera di incertezza all’interno dell’ambiente milanista richiama alla memoria un’epoca difficile, alimentando così l’ansia dei tifosi per il futuro del club.

Il timore di una ripetizione del passato si fa sempre più concreto, lasciando interrogativi sospesi sull’effettiva capacità del Milan di superare questo momento critico. La squadra, attualmente, si trova ad affrontare una sfida non solo sul campo, ma anche nell’arena della gestione tattica e mentale. La domanda che ora attanaglia tifosi e addetti ai lavori è se il Milan riuscirà a uscire da questa spirale negativa o se questa serie di risultati continuerà fino ad un’eventuale esonero di Stefano Pioli.