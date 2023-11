Pessima notizia per Pioli: il dato ‘condanna’ il Milan

Il Milan è chiamato a rialzare la china dopo il momento complicato lasciato alle spalle con la sosta per le Nazionali. Intanto, arriva un dato che sicuramente non farà felice Stefano Pioli e tutti i tifosi.

Il momento in casa Milan non è dei migliori, complici dei risultati non proprio esaltanti e l’emergenza infortuni che sta complicando e non poco i piani del tecnico Stefano Pioli. L’allenatore rossonero, però, gode della fiducia della dirigenza, che a sua volta si aspetta un cambio di passo importante dopo questa terza sosta stagionale per consentire alle Nazionali di disputare i propri impegni. Al rientro, l’obiettivo è quello di mettersi alla caccia di Inter e Juventus, che si affronteranno nel Derby d’Italia in programma domenica prossima, 26 novembre. Una delle due, dunque, perderà per ovvietà di situazione terreno, motivo per cui una vittoria nel prossimo turno di campionato significherebbe guadagnare punti nei confronti delle prime due (seppur temporanee, ndr) della classe.

Ma il Milan può ancora pensare di poter lottare per lo Scudetto, obiettivo dichiarato (anche se tra le righe, ndr) dalla società a inizio stagione? A cercare di dare una risposta ai tifosi che non fanno altro che chiedersi questo è un dato fornito da Opta.

Serie A: la previsione sul Milan secondo Opta

Il Milan è chiamato a una dimostrazione di forza, al rientro dalla sosta per le Nazionali, per risollevare un morale caduto fin troppo in basso negli ultimi, oltre che dare un segnale forte alle altre in Serie A. Al momento, lo Scudetto sembra essere affare di Inter e Juventus, ma è chiaro che il margine per recuperare – considerando che non si è nemmeno a metà stagione – c’è tutto. Lo sa bene la squadra e lo sa bene Stefano Pioli, che intanto incassa la fiducia ribadita dalla dirigenza e che vuole dare una scossa allo spogliatoio, malgrado le difficoltà riscontrate nelle ultime uscite.

Secondo quanto rivelato da Opta nei dati pubblicati nei giorni scorsi, è l’Inter ad avere le chances maggiori di portare a casa lo Scudetto, con una percentuale pari all’83,3%. A seguire c’è la Juventus dell’ex Massimiliano Allegri, che ha il 13,1% di possibilità di laurearsi campione. Decisamente più staccate, invece, sia il Milan che il Napoli, ‘quotare’ rispettivamente con il 2,1% e l’1,3% di possibilità. Pressoché nulla, invece, che nel discorso tricolore possano rientrare altre big come la Roma e la Lazio, che pagano l’inizio di stagione non tra i più esaltanti.