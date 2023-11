Pioli: “Il club mi mette nelle condizioni migliori, sono io il responsabile”

Stefano Pioli, assieme a Mike Maignan, ha espresso le proprie idee sul match che verrà contro il PSG. Parla anche del suo momento al Milan.

Il club rossonero sta vivendo un momento di difficoltà e con la Champions League che arriva Stefano Pioli dovrà essere in grado di risollevare le sorti del cammino rossonero in Europa e non. In conferenza stampa l’allenatore ha definito la partita che viene un possibile punto di svolta ed è sicuro di avere la piena fiducia del club.

Pioli, la fiducia del Milan c’è

Stefano Pioli è sicuro del suo futuro al Milan, per ora. Il PSG potrebbe essere un giro di boa per i rossoneri.

Il Milan deve assolutamente invertire rotta per riportare a casa le ottime prestazioni che si sono viste ad inizio stagione e Stefano Pioli si sente chiaramente il responsabile delle ultime uscite infauste del Milan, come da lui ammesso in conferenza stampa: