Pioli: “Mai avuto un gruppo così”, poi fa chiarezza su Loftus e Pulisic

Ripartire al più presto è l’imperativo in casa Milan. Dopo una settimana complicata, domani a San Siro arriverà l’Udinese. Mister Pioli ha presentato la gara in conferenza.

Dopo esser scivolato al terzo posto in sette giorni, il Milan deve riprendere la propria marcia. Vanno messe alle spalle le gare deludenti contro Juventus, Paris Saint Germain e Napoli, ripartendo dal primo tempo del “Maradona” in cui i rossoneri avevano messo da parte le difficoltà dopo la batosta di Parigi.

Il prossimo ostacolo per la banda di Pioli è l’Udinese del neo-tecnico Cioffi, che farà visita al “Giuseppe Meazza” domani sera alle 20.45. Il Diavolo non può più sbagliare, guardando anche i match in cui saranno impegnati Inter (di scena a Bergamo contro l’Atalanta) e la Juventus (trasferta mai banale a Firenze).

Alla vigilia della sfida contro i friulani il tecnico milanista ha introdotto la sfida come di seguito:

“L’asticella verso di noi è sempre più alta ma è corretto perché quando la squadra va in doppio vantaggio come a napoli ci si aspetta la vittoria ma così non è andata. Peccato per il gol subito poco dopo l’inizio del secondo tempo che gli ha dato slancio. Napoli è però già il passato , ora bisogna pensare al presente.

SULLA GARA DI DOMANI: “Si parte con l’intenzione di tornare a vincere, penseremo alla partita di domani e poi prepareremo la partita con il PSG e poi al Lecce. Domani faremo tutto per vincere.”

SUL GRUPPO: “Ho tanti dubbi su domani, ma su una cosa sono certo. Non ho mai avuto un gruppo cosi solido, coeso e disponibile, neanche nell’anno dello scudetto. Il nostro sforzo deve essere migliorare le nostre prestazioni. Delle nostre situazioni ne parliamo ogni giorno, noi cerchiamo insieme di trovare soluzioni”

SU LOFTUS E PULISIC: “Loftus sta bene e sarà disponibile per domani, Pulisic a livello precauzionale non ci sarà. Sarà presente invece martedì come Chukwueze e ci sono chance anche per Kjaer”

SULLE CRITICHE: “È normale che io venga criticato se il Milan non vince, è giusto cosi. Dobbiamo migliorare, abbiamo avuto tre scontri diretti ma non ne abbiamo vinto uno. Dobbiamo alzare il nostro livello, non è un dramma ad essere a tre punti dalla vetta ma dobbiamo essere competitivi su tutti i fronti.”

Milan, Pioli in conferenza: “Non ho mai avuto un gruppo così coeso”

SU IBRAHIMOVIC: ” Non lo so, so solo che parlo con tante persone. Se il club e Zlatan hanno altre situazioni, vedranno loro. Sapete quanta stima ho per Zlatan ma per il resto sceglierà la società.”

SU THEO E ROMERO: “Romero è entrato nel secondo tempo a napoli, pensavo incidesse di piu perché si allena sempre Bene. È una soluzione per domani ma vedremo, su Theo dico che se riusciamo a dare l’un per cento in piu e lo mettiamo insieme riusciamo a raggiungere un livello altissimo”.

SUGLI INFORTUNI: “Le ultime due settimane sono state difficili con infortuni uno dietro l’altro, presto miglioreremo queste situazioni ma domani soprattutto nel reparto difensivo avremo problemi”.

SU REIJNDERS: “Nelle ultime settimane l’approccio alle partite sono state molto buone, essere intensi è un nostro obiettivo anche se non significa sempre aggredire alti. Per quanto riguarda Reijnders sono contentissimo delle prestazioni, da lui nella fase offensiva può fare meglio”