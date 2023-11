Pioli nella bufera: ancora critiche, l’ironica sentenza lo umilia

Non si attenua la pioggia di critiche nei confronti di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero è al centro delle polemiche ormai da mesi.

Tolta l’impresa casalinga contro il PSG, il Diavolo non vince dal 7 ottobre. Dopo la bella vittoria in casa del Genoa ‘dove accadde di tutto e di più’, i rossoneri di Stefano Pioli non son più riusciti a vincere nel campionato italiano. In serie, è arrivata la sconfitta contro la Juventus, poi il pareggio a Napoli, la sconfitta contro l’Udinese e il pareggio a Lecce. Due passi falsi di misura, perdendo con una sola rete di svantaggio contro le due formazioni bianconere, entrambe ospitate in quel di San Siro. Poi due pareggi che hanno molte cose in comune, partendo dal risultato: 2-2.

Napoli e Lecce son state due trasferte grigie, anzi nere. In entrambe le partite il Milan partì avanti di due gol, ma nel secondo tempo i rossoneri si sono spenti rischiando anche di perdere il match in rimonta. Pochi giorni fa la squadra di Pioli vinse 2-1 contro i francesi del PSG, illudendo un po’ tutto il popolo milanista di una sorta di ripresa dal blackout. Ma la trasferta di Lecce quattro giorni dopo ha fatto ricadere di nuovo Pioli al centro del tornado delle critiche. Ora i rossoneri alla ripresa avranno Fiorentina (il 25 novembre) e tre giorni dopo subito il ritorno contro il Borussia Dortmund, indubbiamente, serve un cambio di marcia.

Momento “no”, arrivano anche le prime ironie su Pioli

Tra il 25 e il 28 novembre, il diavolo si gioca molto. Sia a livello di classifiche sia a livello di morale. Impossibile, anzi, vietato perdere il treno sia dell’Europa che della Serie A, visto anche lo scontro diretto che ci sarà tra Juventus e Inter domenica 26 a Torino. Pioli avrà delle difficoltà per quanto riguarda la formazione titolare. Lesione per Leao, squalifica per Giroud, Calabria e Pulisic da valutare…Insomma, un periodo del tutto grigio per Pioli e staff.

E nel momento in cui si sdrammatizza la situazione del diavolo, ci pensa il comico Gene Gnocchi, che nell’edizione di SportWeek si è lasciato andare a qualche commento a modo suo: “Ora diremo le ultimissime da Milanello: si va verso uno scambio. Pioli andrà all’Eredità e Pino Insegno sarà il nuovo allenatore del Milan. Perché? Pioli dice che non sa spiegare tutti gli infortuni che ci sono nel Milan? Secondo me invece Cardinale non sa spiegarsi Pioli“.

Panettone si, panettone no. E pensare che una decina di giorni fa proprio l’ANSA raccontava del cambio conduttore al programma dell’Eredità, dove da gennaio non ci sarà più Pino Insegno. Un clima disteso e ormai ironico anche quindi dopo questa notizia. Gene utilizza il suo savoir-faire per stuzzicare lo stesso Stefano Pioli in un momento dove le scuse stanno per terminare e il clima attorno a Milanello è sempre più grigio.