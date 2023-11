RedBird punta tutto sul Milan: decisione a sorpresa di Cardinale

RedBird e Cardinale hanno preso la decisione, punteranno tutto sul Milan e la squadra rossonera.

I proprietari del Milan, il gruppo RedBird, con a capo Gerry Cardinale, sono in possesso anche di una quota di maggioranza del club francese il Tolosa.

Acquistato nel 2020, l’idea era quella di fare grande la squadra del sud della Francia.

Dopo averla riportato in Ligue1 e aver vinto la coppa di Francia, arriva la qualificazione in Europa League. In questa stagione infatti, i due club del gruppo RedBird, si giocano un posto tra i grandi d’Europa. Milan in Champions League e Tolosa in Europa League. La Uefa, però, ha contestato la situazione, con la presenza di entrambe le quadre che porterebbe ad un conflitto d’interessi per la dirigenza.

RedBird valuta la cessione del Tolosa totale

Dopo le dimissioni di Cardinale dal Cda francese in estate, per permettere la coesistenza in Europa delle due squadra targate RedBird, arriva la notizia che il gruppo americano voglia addirittura vendere la totalità della squadra di Francia.

In primis, la motivazione, sarebbe proprio il conflitto d’interessi che ci sarebbe tra la squadra all’ombra della madonnina e il club transalpino.

All-in quindi di Cardinale sul Milan. Il gruppo RedBird, vuole confluire tutte le forze nel club rossonero e riportarlo in alto. Niente più Tolosa, solo diavolo rossonero.