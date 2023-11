Reijnders fa sperare i tifosi: il dato è tutto da scoprire

Tra le poche cose positive affrontate durante Lecce-Milan vi è senz’altro la prima rete italiana di Reijnders. Il dato ha sorpreso però tutti.

Continua a convivere con i propri fantasmi il Milan di Stefano Pioli, protagonista di una delle partite più pazze viste negli ultimi mesi in Serie A. Contro il Lecce infatti, i rossoneri erano attesi da una facile vittoria pre-sosta, per ribadire il concetto di ripresa dopo lo splendido trionfo casalingo contro il Paris Saint-Germain. Invece, il Milan ha dimostrato nuovamente di essere imprevedibile quest’anno, prendendo in prestito l’appellativo di “pazzo” dai cugini dell’Inter. Quando tale pazzia è però intesa in senso negativo, ecco allora che si comincia a tremare in casa rossonera, dove solo il VAR è riuscito a salvare Pioli ed i suoi 11 soldati.

Eppure, tutto sembrava essersi messo per il meglio dopo lo 0-2 del primo tempo, arrivato nonostante l’immediato infortunio di Rafael Leao. Problema fisico rivelatosi quindi essere presagio di sventura, dato che il Milan ha subito una splendida rimonta da parte del Lecce sul 2-2, con la rete del vantaggio giallorosso sul finale annullata solo dopo un check del VAR. Come se non bastasse, l’espulsione di Giroud pesa e non poco sulle spalle del diavolo, che al rientro dalla sosta potrebbe trovarsi ad affrontare la prima sfida priva del francese nonché di Leao. A rincuorare però leggermente i tifosi rossoneri, Tijjani Reijnders, entrato nella “storia” dopo la rete trovata al Via del Mare.

Reijnders si sblocca, il dato è da brividi

Finalmente è arrivata la tanto agognata rete per Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è infatti riuscito a trovare il primo gol in maglia Milan proprio contro il Lecce, in un pomeriggio rivelatosi poi più amaro del previsto. La buona notizia sta però proprio nello scoglio superato dal parte dell’ex AZ, riuscito ad accantonare quella che stava diventato una vera e propria ossessione. L’olandese è infatti apparso anche più calmo e sicuro di se sotto porta nei minuti successivi, arrivando ad un passo dalla doppietta personale ma fermandosi sul palo.

Un gol che fa però bene al morale del calciatore stesso nonché dell’intero centrocampo rossonero, oltre ad entrare di diritto nella storia recente del Milan. Reijnders è infatti il terzo calciatore della storia del diavolo a trovare la prima rete in maglia rossonera contro il Lecce, dopo Shevchenko e Mario Yepes. Due figure che hanno senz’altro funto da colonna portante della squadra durante la propria epoca, con i tifosi che ora sperano in un risvolto simile anche per la carriera di Reijnders.