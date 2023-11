Reijnders: “Momento difficile”, poi sul Newcastle

Nel post partita Reijnders ammette il momento difficile e dice la sua sulla prossima sfida contro il Newcastle.

Clamoroso a San Siro, il Milan perde 1-3 con il Borussia Dortmund. Si complica, così, il cammino dei rossoneri in Champions League: con il pareggio del Newcastle al Parco dei Principi, gli uomini di Pioli finiscono ultimi nel girone.

Situazione complessa per il Milan che adesso dovrà battere il Newcastle e sperare in una sconfitta del Paris Saint-Germain contro il Borussia Dortmund per passare il turno e approdare agli ottavi di finale.

Reijnders dice la sua sul Newcastle

A commentare il match Tijjani Reijnders nel post-partita ai microfoni di Sky Sport. Di seguito quanto riportato dalla redazione:

È un momento difficile?

Sì, abbiamo mostrato tanta energia e abbiamo cercato di vincere. È un peccato aver perso stasera perché non dipenderà solo da noi la prossima partita. È una situazione difficile quella in cui ci troviamo adesso, dobbiamo uscirne il prima possibile: il modo migliore è vincere anche se oggi non ci siamo riusciti.

Mentalità diversa?

Credo fosse positiva, avevamo energia. Abbiamo avuto anche diverse opportunità, ma non siamo riusciti a segnare più di un gol.

Sulla prossima sfida contro il Newcastle: