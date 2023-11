Rincorsa Milan, contro il Psg Pioli vuole scacciare il dato impietoso: la notizia

Il Milan prepara la sfida contro il PSG di Champions League. Match fondamentale per i rossoneri, che devono vincere per invertire il trend.

Milan-Paris Saint Germain di domani sera è probabilmente il match più importante di questo primo scorcio di stagione per i rossoneri. La partita contro i parigini è decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di finale: in caso di sconfitta, per il Diavolo sarà quasi impossibile accedere al turno successivo.

Per questo la tensione è massima e Pioli dovrà mettere in campo la miglior formazione possibile per superare uno scoglio di sicuro non semplice. L’obiettivo è quello di invertire una tendenza a dir poco preoccupante per il Milan.

Milan, obiettivo invertire la rotta: il dato

Il Milan domani contro il PSG deve vincere per provare a riaccendere le speranze di una qualificazione agli ottavi di finale. Pioli deve mettere in campo la miglior formazione possibile per provare a dar filo da torcere ai parigini, già vittoriosi nella gara d’andata.

Fra l’altro c’è un dato che è già un record negativo. Il Milan non vince da 5 gare in Champions, come mai successo finora nella storia rossonera. L’imperativo dunque, ancor di più, è quello di conquistare i 3 punti.