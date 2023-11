Ritorno a sorpresa: Il Milan lo riprende già a gennaio

Nelle ultime settimane il Milan ha dovuto correre ai ripari per la lunghissima serie di infortuni e ha già un piano per gennaio

In casa Milan non è un periodo semplice perché stanno mancando sia i risultati che in certi casi addirittura gli uomini migliori da mettere in campo. L’emergenza infortuni che sta colpendo la squadra di Stefano Pioli è davvero un problema per il tecnico che non può contare su molti elementi preziosi che sarebbero in grado di dare una mano in un momento così complicato.

L’emblema più significativo di questa crisi infortuni si è visto nella recente partita di Champions League contro il Borussia Dortmund quando al 53′, in seguito all’infortunio di Malick Thiaw, Pioli non ha più avuto nessun difensore da inserire in campo date le indisponibilità in contemporanea di Pierre Kalulu, Simon Kjaer e pure quella del giovane Marco Pellegrino.

A quel punto il tecnico rossonero si è dovuto inventare la soluzione di Rade Krunic nel ruolo di difensore anche se normalmente gioca a centrocampo e anche per l’emergenza difesa i tedeschi sono riusciti a fare propria la partita.

Il Milan è pronto a chiedere al Villarreal il ritorno a gennaio di Matteo Gabbia

Per far fronte a queste continue problematiche soprattutto nel reparto arretrato, la dirigenza rossonera è pronta a richiamare nel prossimo mercato di gennaio un giocatore attualmente in prestito. Si tratta di Matteo Gabbia, centrale oggi in forza al Villarreal ma il cui cartellino è ancora di proprietà del Milan. I rossoneri la scorsa estate lo hanno mandato a giocare in prestito in Spagna, considerato che almeno sulla carta la difesa era considerato un reparto ben fornito con cinque centrali.

L’italiano classe 1999 in Spagna si sta ritagliando un buono spazio e gioca con continuità come testimoniato dalle sette presenze in Liga più le quattro in Europa League, compresa una di questa sera nella vittoria interna del suo Villarreal contro il Panathinaikos.

Gabbia potrebbe quindi diventare il rinforzo per il mercato invernale per la difesa rossonera perché la situazione è molto complicata e nelle prossime partite non si esclude che diventi necessario doversi affidare a qualche elemento della Primavera, quantomeno per andare in panchina. I tifosi sono preoccupati da questa emergenza infortuni e si spera che il Villarreal non opponga resistenza all’idea del rientro anticipato di Gabbia in Italia.