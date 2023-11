Romagnoli torna sul Milan: “Non mi sono sentito abbandonato”

Alessio Romagnoli, ex capitano del Milan, è tornato a parlare del suo passato in rossonero e del momento dell’addio

Dopo un periodo difficile al Milan, Alessio Romagnoli, sembrerebbe aver ritrovato la sua stabilità in quel di Roma con la maglia della Lazio. Il classe 1995 è ormai in biancoceleste da oltre un anno ed è tornato a parlare della sua avventura con la maglia rossonera in un’intervista rilasciata ai microfoni di Cittaceleste.

Romagnoli sull’addio: “Hanno fatto altre scelte”

Il difensore della Lazio ha sottolineato come ci fosse un accordo con il club e come poi siano state fatte altre scelte sia da parte sua che del Milan.

Queste le sue parole:

Mi sono sentito abbandonato? No, però con il club avevo un accordo, poi loro hanno fatto altre scelte e io le mie. Dopo 7 anni in cui sono stato bene è finita in modo sereno

Il Milan sempre nel cuore: