Salta la panchina, ora è ufficiale: svelati i dettagli dell’esonero

Clamoroso quello che è accaduto in queste ultime ore, con una panchina che è saltata ufficialmente pochi istanti fa.

Siamo ormai giunti alla conclusione di queste due settimane di sosta per le gare delle nazionali, dove sono arrivate ottime notizie per gli azzurri di Luciano Spalletti. L’Italia ha infatti centrato la qualificazione ai prossimi Europei per effetto della vittoria ottenuta contro la Macedonia per 5-2 e del pareggio maturato al termine dei 90 minuti contro l’Ucraina, un match dove gli azzurri hanno giocato ma hanno sofferto fino all’ultimo complice un rigore molto dubbio non concesso all’Ucraina per un fallo di Cristante su Mudryk.

Italia che è stata in qualche modo graziata e che di fatto parteciperà ai prossimi campionati europei da campione in carica, pronta a difendere il titolo fino all’ultima goccia di sangue, sportivamente parlando. Anche se ora è tempo di tornare a pensare al campionato, dato che si riprenderà con il big match tra Juve e Inter, in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Gara che sarà decisiva per quelle che sono le sorti della classifica, con i bianconeri che avranno una grandissima occasione per salire in vetta e con l’Inter, che dal canto suo vorrà incrementare il distacco dalle inseguitrici. Non tutte le Nazionali possono essere soddisfatte e c’è chi – alla fine delle qualificazioni europee – ha optato per l’esonero.

Irlanda, esonerato il ct Stephen Kenny: il comunicato ufficiale

C’è infatti una notizia emersa in queste ore e che sta facendo molto discutere, riguardo le sorti di un allenatore. Il riferimento va al ct dell’Irlanda Stephen Kenny, che ha lasciato la panchina poche ore fa, come annunciato dalla medesima federazione attraverso un comunicato ufficiale che riportiamo qui di seguito:

‘Il board e tutta la FAI ringraziano sinceramente Stephen e il suo staff per il duro lavoro, la professionalità e per essersi spesi appieno per il team, per i tifosi, per il calcio del paese. Auguriamo ogni successo per il futuro’.

Ora bisognerà capire come e soprattutto con chi, deciderà proseguire il suo cammino la nazionale irlandese, che nel frattempo avrebbe già iniziato a guardarsi attorno. Di nomi che fanno gola ne stanno circolando alcuni e tutti di notevole spessore, come quello che porta all’ex stella del Manchester United Roy Keane. Ma quella dell’ex Red Devils non è l’unica soluzione percorribile, perchè in queste ore stanno prendendo quota anche i nomi di Sam Allardyce e di Neil Lennon, con quest’ultimo che ha avuto un passato sulla panchina del club scozzese del Celtic, ma che non rifiuterebbe un’eventuale offerta.