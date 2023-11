Sorpresa Milan: per l’attacco c’è l’ex Inter

Si torna a parlare di mercato e si torna nuovamente in clima derby di Milano, spunta un ex nerazzurro nel mirino del Milan

Non si parla solamente del reparto difensivo in quel di Casa Milan. Il mercato invernale è alle porte e tutte, o quasi tutte, le top squadre europee stanno pensando ai primi colpi per migliorarsi per la seconda parte di stagione. Il Milan è una tra queste. La dirigenza rossonera non si sta nascondendo molto, ormai si sa che il Milan sta cercando un difensore centrale. L’ultimo nome, ma sembra il più concreto, è quello di Kelly. In difesa il Milan quasi sicuramente mirerà ad un colpo per chiudere un reparto che sta avendo qualche difficoltà di troppo causa infortuni lunghi.

Oltre al reparto offensivo però, c’è un altro grosso incubo in casa Milan. Il vice 9 sta tormentando tutto il pianeta rossonero. Il vice Giroud esiste? Questo potrebbe essere essenzialmente il dilemma a Milanello. Jovic, acquistato all’ultimo minuto nella scorsa finestra di mercato, al momento sta deludendo le aspettative. Vuoi per minutaggio, vuoi per problemi fisici. Il Milan ha avuto una scocca con l’avvio di Okafor, poi perso con il tempo. Lo stesso Romero non sta impressionando a gara in corso. Leao e Giroud hanno bisogno di una mano. Al momento sono solamente loro due le stelle di questo Milan.

Nuovo nome per il reparto offensivo di Pioli

Dopo la lunga telenovela Taremi, conclusasi con l’acquisto di Jovic, si passa a un nuovo capitolo in casa rossonera. Nel mirino c’è un centravanti brasiliano che piace molto al Manchester United. Stando a quanto riporta il Mirror, Gabriel Barbosa (conosciuto come Gabigol) sarebbe finito nel mirino del Milan oltre al club inglese di Premier. Gabigol da quando indossa la maglia del Flamengo, ha totalizzato 18 reti in 53 partite giocate. L’ex interista starebbe valutando un possibile ritorno storico nel campionato italiano.

La posizione del Flamengo in tutto questo? Non si vorrebbe privare del suo bomber e infatti la dirigenza spara alto con le cifre. Per Gabigol servono almeno 25 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del centravanti brasiliano, altrimenti non se ne parla. Una richiesta alta, ma significativa del fatto che il Flamengo ha un unico faro al centro dell’attacco e non vorrebbe privarsene senza veder un bel guadagno.

I Red Devils fanno sul serio però. Il Milan è letteralmente avvisato. Il Manchester United potrebbe addirittura offrire un clamoroso scambio con il Flamengo: Antony sarebbe la contropartita in tutto questo. Lo scambio Gabigol-Antony potrebbe entrare nel vivo quindi. Il Milan, nel caso in cui voglia davvero l’attaccante brasiliano ex Inter, deve operare con un’offerta migliore di quella dei Red Devils di Manchester.