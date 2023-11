Sorpresa Milan, pronto un colpo brasiliano

Il mercato rossonero non accenna a fermarsi, anzi. Il bello deve ancora venire, come si dice in gergo. Moncada prepara un colpo

C’è da riprendere il treno scudetto. C’è la Fiorentina alla ripresa. C’è un’infermeria che non si svuota. C’è questo e molto altro in questo momento del Milan. Stefano Pioli deve rialzare morale e animo in uno spogliatoio che qualche anno fa era sul tetto d’Italia. Quindi si va verso la preparazione di Milan-Fiorentina, in scena subito dopo la sosta delle Nazionali. Leao e Giroud non ci saranno. Pioli studia il riscatto dell’ex viola Jovic e carica Okafor.

Si prepara il match, ma si prepara anche il mercato rossonero. La dirigenza è molto attiva nelle ultime ore. Si sa da giorni che il Milan ormai sta cercando un difensore centrale vista l’emergenza di inizio stagione, ma non solo. Moncada e il suo staff stanno lavorando per trovare delle soluzioni per il futuro di questa società, a partire dal reparto offensivo, dove c’è maggior necessità di intervento nel mercato. Occhio anche alla zona nevralgica del campo, Moncada potrebbe chiudere per un giovane brasiliano in mezzo al campo.

Tra campo e mercato, occhio al colpo 2005 di Moncada

Sky Sport ormai ci racconta di come il diavolo abbia messo gli occhi da tempo su Gabriel Silva Moscardo de Salles, conosciuto come Gabriel Moscardo. Centrocampista classe 2005 del Corinthians, amante della fase difensiva e del posizionamento in cabina di regia proprio davanti alla linea dei difensori. Le sue presenze fin qui nella Serie A brasiliana sono ben 16 (5 ammonizioni). Il 59% delle partite l’ha giocate da titolare. 185 centimetri di altezza e non solo, Gabriel Moscardo sembra ormai calpestare tutte le tappe della propria carriera visti anche i debutti in Libertadores e Nazionale brasiliana U23. Tempo al tempo, quindi. Ma occhio, il Diavolo cerca informazioni su questo gioiello.

Quanto costa? La sua valutazione attuale è di 25 milioni di euro. Cifra importante quindi quella che dovrebbero sborsare le casse rossonere in questo momento. Il giovane mediano brasiliano sta facendo benissimo in questa stagione e proprio per questo motivo la sua valutazione è alta ed è in crescita. Come riporta lo stesso Sky Sport, la trattativa che porterebbe Gabriel Moscardo a Milanello quindi resta al momento è complicata. L’interesse del club rossonero nei confronti del giovane brasiliano però è fuori da ogni dubbio.

Per questo attendiamo ulteriori aggiornamenti sull’asse Italia-Brasile. Moncada, con l’aiuto del nuovo Zlatan in dirigenza, potrebbe riuscire a compiere passi in avanti nella trattativa con il Corinthians. Zlatan è atteso in società con ruoli nuovi e chissà che possa incidere anche nel convincere giovani talenti sparsi nel mondo a indossare i colori del diavolo.