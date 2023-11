Sorpresa speciale per tutti i tifosi: sconti speciali per il Black Friday

Il Milan coglie l’occasione di questa settimana di sconti e prezzi speciali, meglio nota come Black Friday, per dedicare ai tifosi rossoneri delle iniziative speciali a loro dedicate. Tutti i dettagli resi noti dalla società.

Al rientro, il Milan è chiamato a voltare pagina in campionato. Il pareggio rimediato alla stadio Via del Mare di Lecce è una delusione ancora troppo grossa per la squadra rossonera, che in generale non ha convinto i tifosi in questa fase di stagione. Fin troppo lontana la vetta, obiettivo dichiarato tra le righe (e nemmeno tanto, ndr) da parte di calciatori e società. Il barlume di speranza è rappresentato dalla Champions League: la vittoria, per certi versi anche inaspettata, contro il Paris Saint Germain ha riacceso la possibilità di poter passare gli ottavi di finale, traguardo che in precedenza si era messo in forte dubbio.

In attesa che sia il campo nuovamente a parlare per la squadra, la società scende in campo con un’iniziativa speciale dedicata ai tifosi. Com’è ormai ben noto, infatti, questa è una settimana speciale per tutti coloro che vogliono assicurarsi i tanto desiderati prodotti disponibili a prezzi scontati per il Black Friday. La stessa società rossonera ha riservato un’iniziativa bellissima a tutti i suoi sostenitori. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo Black Friday rossonero.

Torna la Red&Black week: tutti i dettagli dell’iniziativa

Chiunque intende assicurarsi i gadget del Milan a prezzi scontati, c’è una buona notizia che arriva direttamente dal club rossonero. Il Milan, infatti, ha formalizzato il ritorno della Red&Black week, settimana di sconti e offerte speciali in occasione del Black Friday.

Dal 20 al 27 novembre è riservata a tutti i sostenitori del Milan una settimana di imperdibili promozioni! Sullo store online della società rossonera sconti fino al 50% su un vasto assortimento di prodotti selezionati e tante idee regalo anche a tema natalizio.

Promozione esclusiva anche per i biglietti degli Ottavi di finale di Coppa Italia Milan-Cagliari, che saranno disponibili a partire da giovedì 23 novembre. Per la sfida contro i sardi (in programma a San Siro il 2 gennaio 2024 alle ore 21.00, ndr) acquistando un biglietto intero sarà possibile acquistare fino a 3 biglietti a 1 euro cadauno nello stesso settore grazie alla promozione “Friends”.

Altra iniziativa che ci sarà invece proprio il giorno del Black Friday (ossia venerdì 24 novembre, ndr) quando è prevista un’apertura straordinaria del Museo Mondo Milan fino alle 22.30, per immergersi nella Storia del Club, con i biglietti a soli 5 euro già disponibili online.