Theo a sorpresa: il dato è da non credere

Nonostante lo scarso rendimento di inizio stagione, i numeri di Theo Hernandez sorprendono. I tifosi non se lo spiegano.

L’ambiente Milan è pronto a scrollarsi qualsivoglia critica di dosso, a partire dalla prossima ed impegnativa gara. I rossoneri sono infatti reduci da un tremendo 0-1 maturato, non senza polemiche, tra le mura di San Siro contro l’Udinese. Un risultato inaspettato e sconvolgente, in grado di costringere il Milan a dover affrontare uno score alquanto negativo. Tra campionato e Champions infatti, 1 solo punto in 4 partite ha contraddistinto i rossoneri, incapaci di trovare il gol in ben 3 dei match sopracitati.

Fra questi, anche la prima sfida contro il PSG di due settimane fa, terminata con un secco 3-0 da parte di Mbappé e compagni. Questi ultimi sono quindi pronti per finire l’opera in quel di Milano, ma l’ambiente che troveranno non sarà di certo inferiore a quanto assaporato in quel di Parigi. I tifosi sono pronti a mettere in scena una vera e propria bolgia contro l’ex di turno Gigio Donnarumma, nonché a sostenere la squadra alla rinascita in un match ricco di incroci.

Incroci come il rinnovato duello tra i fratelli Hernandez. I due sono infatti pronti allo scontro e, benché Lucas sia in un grande stato di forma, lo stesso non potrebbe dirsi di Theo. L’ex Real necessita ritrovare il proprio vigore, nonostante i numeri attuali non parlino di crisi. I tifosi sono rimasti infatti shockati.

Theo Hernandez, l’analisi sorprende tutti

1 bonus ogni 4 partite del Milan. Questa la sorprendente media totalizzata da Theo Hernandez nel suo passato in rossonero, prima di affrontare la grande crisi di questa stagione. Ad oggi infatti, il terzino è riuscito a collezionare soltanto 1 gol dopo 11 partite, dando il via ad alcune speculazioni da parte dei tifosi.

“Non scende più come una volta“, “È colpa di Pioli“, le parole dei supporter, ma la realtà è ben lontana da tutto ciò. Secondo gli studi di ZonaFanta infatti, i numeri di Theo sono molto vicini a quanto visto nelle scorse stagioni. In media, il francese soltanto in una stagione ha prodotto, dopo 11 partite, più azioni da tiro rispetto all’annata 23/24. Inoltre, Theo è come al solito presente in area di rigore, tanto che ad oggi passa solo lo 0.4% del tempo in meno nell’area di rigore avversaria.

E allora, come mai Theo risulta meno incisivo degli altri anni? Purtroppo, il francese è vittima della spirale negativa stanziatasi in casa Milan, e dalla quale i rossoneri prevedono di uscire quanto prima. Come detto in precedenza, la via d’uscita più vicina rappresenta l’agognato match contro il PSG, in cui una vittoria di carattere potrebbe nuovamente rinvigorire il diavolo. Per Theo però, ci sarà forse ancora qualche giorno da aspettare, dato che il terzino appare in dubbio per la sfida a causa di una contusione alla caviglia, già costatagli la presenza contro l’Udinese.