Theo esalta Leao: “Rafa è forte come Mbappé”, poi la frase sul momento del Milan

Le dichiarazioni dei protagonisti in seguito alla vittoria del Milan contro il PSG nel quarto turno di Champions League.

Il Milan torna ad esultare in Champions League e lo fa battendo 2-1 una big come il Paris Saint Germain grazie ai gol di Rafael Leao e Olivier Giroud. Una nottata da sogno per i tifosi rossoneri che tornano così in piena lotta per superare questo girone di ferro che comprende anche Borussia Dortmund e Newcastle.

Theo si gode la vittoria e fissa già il prossimo obiettivo

In seguito al triplice fischio Theo Hernandez è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per commentare il match. Queste le parole del terzino sinistro milanista: “Grande notte, sapevamo che contro il PSG non era facile. Abbiamo lavorato bene e grazie a questo abbiamo ottenuto la vittoria. Abbiamo passato momenti difficili anche con i tifosi, è normale. Quando il Milan non vince sono giusti i fischi. Abbiamo lavorato bene e ora pensiamo alla prossima partita che sarà importante”.

Su Leao: “Rafa è molto forte, come Mbappé. Sapevamo che loro attaccavano molto ma abbiamo avuto le nostre opportunità per fare gol. Dobbiamo lavorare e concentrarci, siamo uniti come squadra e tifosi e andiamo avanti”.