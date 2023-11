Theo Hernandez: “Voglio fare la storia al Milan”, poi svela cosa lo ha cambiato

Il terzino francese ha rilasciato alcune dichiarazioni dove racconta tutto l’orgoglio nel vestire la casacca rossonera e i suoi obiettivi.

Arrivato al Milan da perfetto sconosciuto e addirittura da scarto del Real Madrid, in pochi mesi Theo Hernandez si è preso il Diavolo e negli anni è poi diventato tra i migliori nel suo ruolo, per molti anche il migliore in assoluto. Come tutta la squadra anche il francese sta vivendo un periodo no, ma la speranza di tutti i tifosi rossoneri è che possa tornare ai suoi livelli. Intanto nelle ultime ore il classe ’99 ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Theo e l’amore per il Milan: “Lavoro per fare la storia qui”

L’ex Real Madrid è stato protagonista di un’intervista ai microfoni di Telefoot, dove ha parlato di tutta la sua felicità nell’essere centrale nel progetto del club e di voler continuare a lavorare sodo per scrivere giorno dopo giorno la storia dei Rossoneri:

Sono molto felice di essere qui e lavoro ogni giorno per fare la storia qui. Ora sono il vice capitano e sono molto orgoglioso di essere un leader, ora devo continuare così. Da quando ho avuto il mio piccolo sono cambiato molto nella vita, sia nel calcio che in tutto il resto.

Queste le parole di Theo Hernandez che esprime il suo orgoglio nell’essere uno dei leader del Milan e cita anche la nascita del piccolo Theo Jr, che gli ha di fatto cambiato la vita.