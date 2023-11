“Trattativa già partita!”: Milan-Chelsea, l’affare entra nel vivo

Tra Milan e Chelsea sarebbe in corso una trattativa. Il calciatore, presto, potrebbe arrivare a Milano. Si tratta sulla formula.

Il Milan questa sera sarà in campo contro il Borussia Dortmund per una gara che potrebbe risultare decisiva ai fini della qualificazione. La situazione di classifica nel girone che è stato definito “della morte”, per la contemporanea presenza di rossoneri, tedeschi, PSG e Newcastle, è chiara: in testa c’è il Dortmund, alle sue spalle il PSG e poi il Milan staccato di due punti dalla vetta. Una eventuale vittoria, dunque, sconvolgerebbe la situazione di classifica permettendo al Diavolo di superare la diretta concorrente.

Di certo, però, quello di stasera non sarà un match semplice. Anche per i tanti infortuni con cui deve fare i conti Pioli: alla sfida mancheranno – oltre al lungodegente Bennacer – anche Okafor, Kalulu e soprattutto Leao. L’assenza dell’attaccante portoghese potrebbe pesare tanto nell’economia della partita: il Milan, senza di lui, perde sicuramente tanto a livello di imprevedibilità.

Pioli però non può piangersi addosso e ha già in mente la formazione da schierare questa sera: secondo le ultime indiscrezioni, non è da escludere un ritorno al 4-2-3-1, con Loftus-Cheek un po’ più avanzato rispetto a Reijnders e Krunic. In attacco torna Giroud, che in campionato – nel match contro la Fiorentina – era stato costretto alla tribuna causa squalifica.

Nel frattempo, un occhio va sempre al mercato. Nelle ultime ore si parla di una trattativa già avviata con il Chelsea per l’acquisto di un calciatore.

Mercato Milan, dal Chelsea può arrivare Badiashile: i dettagli

Il Milan, dopo l’importante campagna acquisti di questa estate, vuole continuare a rinforzare la rosa. Il duo composto da Moncada e Furlani si è dimostrato molto abile nello sfruttare le opportunità presenti sul mercato, e tra le squadre con cui i rossoneri sono riusciti a creare un canale preferenziale c’è di sicuro il Chelsea.

Proprio dai Blues, quest’estate, sono arrivati Pulisic e Loftus Cheek e potrebbe non essere finita qui.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il Milan avrebbe messo gli occhi su Benoit Badiashile. Il giovane difensore congolese, attualmente in forza al Chelsea, piace tanto alla dirigenza rossonera. Classe 2001, Badiashile può contare su una grande forza fisica e un buon piede. Si configura, quindi, come un difensore moderno.

Tuttomercatoweb sottolinea che il Milan vorrebbe portarlo a Milano in prestito con diritto di riscatto, mentre i Blues starebbero spingendo per un prestito secco. A questo punto non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire come potrà evolversi la situazione.