ULTIM’ORA – Cardinale conferma Pioli: una sola chance per tenersi il Milan

Novità dopo il summit di questa mattina tra la dirigenza rossonera e Stefano Pioli. L’analisi del periodo nero porta a una scelta.

Tutti gli occhi son puntati in direzione Milanello nelle ultimissime ore. Un’ora e quaranta di meeting per decidere il futuro rossonero. Cardinale sceglie Pioli ancora una volta, ma tutto dipenderà da sabato sera.

Frosinone come ultima chance, il futuro di Pioli è a rischio

Secondo a quanto riporta Sky Sport, Cardinale ha scelto ancora una volta Stefano Pioli alla guida del suo Milan. Arieggia però un solo fattore che può letteralmente far saltare il banco in vista dei prossimi impegni: sembra esser vietato sbagliare la partita contro il Frosinone sabato sera alle 20:45 a San Siro.

La conferma della panchina di Pioli quindi non è ancora certa al 100%. In caso di passo falso contro la formazione di Di Francesco, le carte in tavola potrebbero cambiare una volta per tutte.