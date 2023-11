Ultim’ora Ibrahimovic, è ufficiale: la notizia genera caos e spiazza tutti

In queste ore sta emergendo una notizia che vede coinvolto Zlatan Ibrahimovic e che al tempo stesso spiazza tutti i tifosi rossoneri.

Terminano nel migliore dei modi queste due settimane di sosta per le nazionali, con l’Italia di Luciano Spalletti che è riuscita a strappare il pass di accesso per i prossimi Europei grazie alla vittoria contro la Macedonia e al soffrissimo pareggio maturato al termine dei 90 minuti contro l’Ucraina. Ora però è tempo di tornare a pensare al campionato, che ripartirà subito con una partita di cartello, ovvero il big match tra Juve e Inter, dove in palio ci sarà il primato della classifica.

Quella dell’Allianz Stadium sarà una gara che verrà osservata con grande interesse anche dall’ambiente milanista, che spera di poter recuperare terreno sulle due squadre che, al momento distanti rispettivamente 6 e 8 punti. Quella che però si presenterà ai rossoneri non sarà una gara facile, dato che sul cammino della squadra di Pioli ci sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che sembra essere una candidata alla ‘zona Europa’. Il Milan, sarà obbligato a trovare l’immediato riscatto dopo le deludenti prestazioni dell’ultimo mese, che hanno portato alle sconfitte contro Juve e Udinese e ai pareggi subiti in rimonta, entrambi di due gol, contro Napoli e Lecce.

Ibrahimovic, il figlio minore al raduno con la Svezia Under 16

Ma in queste ore in casa Milan è tornato a far discutere Zlatan Ibrahimovic, sempre al centro delle attenzioni della dirigenza rossonera, che vorrebbe ‘ingaggiarlo’ all’interno della società, in primis dalla dirigenza. Anche se questa volta – a far parlare è stato in maniera indiretta – è suo figlio Vincent Ibrahimovic. Si tratta di un classe 2008, in forza nelle giovanili del Milan e che sta generando dibattito per essere stato convocato nel ritiro della Svezia Under 16, che si svolgerà dal 4 al 7 dicembre. Sulla questione è intervenuto anche il ct Axel Kjall, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Aftonbladet:

“Vincent sta crescendo nel Milan, un’ottima accademia, sarà uno dei 66 giocatori che non vedrò l’ora di incontrare qui a Buson a inizio dicembre. In base a quanto ho osservato in video, è un centrocampista bravo nei passaggi e ad orientarsi, è anche un buon rifinitore. Capisco che questa sia stata una scelta che genera scalpore, suo padre è tra i migliori calciatori svedesi di tutti i tempi e ora tocca a lui essere coinvolto in questa nuova avventura. Spero che possa andare tutto per il meglio.

La notizia – visto che parliamo del figlio del campione svedese – sta facendo molto discutere e in tanti non sono soddisfatti di questa scelta.