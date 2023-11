ULTIM’ORA – Nuova Casa Milan a Dubai: il comunicato ufficiale del club

Casa Milan Dubai rappresenta una strategia di espansione globale del club. Di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla nuova apertura.

Importante iniziativa per l’AC Milan che annuncia l’apertura di Casa Milan Dubai, una nuova casa per i rossoneri in Medio Oriente. Si tratta di un importante strategia di espansione globale del Club che evidenzia una nuova fase di crescita della squadra sotto la leadership di RedBird Capital.

Come comunicato sul sito ufficiale del club, Casa Milan Dubai rafforza l’impegno di Ac Milan negli Emirati Arabi Uniti e in tutto i Medio Oriente permettendo al Club di stabilire una connessione profonda con i principali stakeholder regionali.

Con questo nuovo ufficio a Dubai, i rossoneri sono la prima società calcistica italiana ad aprire un ufficio nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa). Questo, inoltre, aiuterà il Club a rafforzare il rapporto con la fan base locale che vedere oltre 35 milioni di tifosi nell’intera area MEA costruendo così ponti con la comunità locale e coltivando nuovi rapporti.

Per promuovere l’apertura di Casa Milan Dubai, il Club ha collaborato con Nāyla al-Khāja, pluripremiata sceneggiatrice, regista e produttrice emiratina creando un video coinvolgente che trascende i confini e che dipinge AC Milan quale è, un Club moderno, dai forti valori e dall’appeal internazionale, situato nel punto in cui si intersecano sport, entertainment, lifestyle e fashion.

Le parole del CEO di Ac Milan su Casa Milan Dubai

Casa Milan si troverà nel cuore del Dubai International Financial Center, al 31* piano del moderno ICD Brookfield Place. Luogo strategico al centro della vibrante comunità di Dubai tra uffici, gallerie d’arte, negozi di lusso. Fungerà da hub per tutte le attività e iniziative del Club in Medio Oriente.

Di seguito sono riportate le parole di Giorgio Furlani Ceo di Ac Milan: