Verso il Frosinone, rebus difesa: Pioli ha trovato la soluzione

Pioli pensa già alla gara contro il Frosinone in campionato e vista la situazione di emergenza in difesa, l’allenatore studia una soluzione per sabato sera.

Dopo la brutta sconfitta arrivata in Champions League contro il Borussia Dortmund, martedì sera, il Milan torna a concentrarsi sul campionato dopo aver ritrovato la vittoria contro la Fiorentina nella tredicesima giornata. Tre punti che si sono rivelati molto importanti visto il risultato del derby d’Italia finito in pareggio e che hanno accorciato le distanza per i rossoneri.

Purtroppo la Champions ha regalato a Pioli l’ennesimo infortunio, quello di Thiaw, che si aggiunge a quello di Kalulu, Pellegrino, Caldara e Kjaer, insomma una vera situazione di emergenza per Pioli nel reparto difensivo.

Pioli punta su Simic in difesa contro il Frosinone

Tutti questi giocatore out, hanno spinto Pioli a cercare una soluzione da utilizzare in fase difensiva contro il Frosinone e secondo La Gazzetta dello Sport, la scelta è ricaduta sul diciottenne Jan-Carlo Simic che da giorni si sta allenando con la prima squadra a Milanello.

Con la Fiorentina era in panchina e ha festeggiato il suo esordio in Serie A, sabato invece potrebbe addirittura essere schierato da Pioli, se così fosse sarebbe il terzo Primavera ad esordire tra i big dopo Camarda e Chaka Traorè.