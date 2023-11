Verso Milan-Fiorentina, da Pulisic a Kjaer: le ultime sui recuperi

Sabato si avvicina, e con lui l’importante sfida contro la Fiorentina. Il Milan, dunque, fa il punto della rosa a disposizione di Pioli, tentando di recuperare i giocatori più importanti dello scacchiere.

Fra poco più di quattro giorni, il Milan scenderà in campo per la tredicesima partita del campionato. Ad attenderla a San Siro sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, sesta in classifica e con solo tre punti in meno dei Rossoneri.

Per cercare di allungare sulle altre squadre che marcano strette, ma soprattutto per avvicinarsi alle prime due, i Rossoneri devono poter contare sul numero massimo di giocatori a disposizione.

Un obiettivo abbastanza utopico, ma per cui filtra relativa fiducia. E Stefano Pioli spera così di poter riabbracciare, su tutti, Pulisic e Leao in attacco. A completare il bollettino medico anche le condizioni di Kjaer, Calabria e Loftus-Cheek.

Milan-Fiorentina: il punto sugli infortunati rossoneri

Partiamo dai due giocatori per cui filtra maggiore fiducia: Christian Pulisic e Davide Calabria. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, i due hanno svolto una prima parte di allenamento in gruppo, continuata poi con del lavoro personalizzato.

Per quanto riguarda Ruben Loftus-Cheek e Simon Kjaer, invece, hanno svolto l’intera seduta in maniera personalizzata. Anche se RLC risulta in vantaggio sulla tabella di recupero rispetto al danese, la loro presenza sul campo sabato sera resterebbe fortemente in dubbio se domani entrambi dovessero allenarsi nuovamente a parte.

E sul numero 10? Anche oggi Rafa Leao è stato a Milanello per proseguire nel suo programma di recupero tramite terapie e massaggi. Assente, però, ancora, dal campo. Si teme, dunque, che l’eventuale recupero per il Borussia Dortmund sia solo un sogno lontano. Probabile un suo rientro contro il Frosinone o, addirittura, con l’Atalanta.